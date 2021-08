Toyota muss viel Kritik dafür einstecken, sich weiter für Technologieoffenheit stark zu machen. Die Japaner setzen später als viele andere Hersteller auf reine Elektromobilität und haben erklärt, weiter mehrere Antriebsarten intensiv voranzutreiben. Ferry M. M. Franz, Direktor bei Toyota Motor Europe, hat dies in einem von der Ladeinfrastruktur-Softwarefirma Has To Be veröffentlichten ausführlichen Interview nun noch einmal bekräftigt.

Die Automobilhersteller hätten zuletzt reihenweise Strategien zur emissionsfreien Mobilität veröffentlicht. Dabei sei es maßgeblich nur noch darum gegangen, wer wann und wie auf Elektro umstellt. „Wer nicht plakativ medial mit derartigen News draußen ist, wird sofort kritisch beleuchtet“, sagte Franz. Die Herausforderung liege aber nicht nur in der Entwicklung von E-Fahrzeugen, sondern auch darin, wie die Fahrzeuge in Zukunft emissionsarm produziert und am Ende Ihres Lebenszyklus recycelt werden können. Toyota habe schon eine Recycling-Quote von knapp 85 Prozent. Beim Hybrid-Pionier Prius bewege sich das Unternehmen sogar in den 90er-Prozenten.

Bisher sei „das Spiel mit den E-Autos“ noch nicht ganz aufgegangen, so Franz. „Daher denke ich, dass global gesehen auch die Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren nicht ganz aus den Augen verloren werden sollte.“ Mit Blick auf den Klimaplan der EU „Fit for 55“ habe der Toyota-Manager die Sorge, dass vor allem in Europa jeder aufhöre, die Verbrennungstechnologien weiterzuentwickeln. „Wir hier in Europa mögen uns das leisten können, aber in weniger technologisierten und wirtschaftlich schwächeren Ländern werden dann in 10-20 Jahren nur noch Verbrenner mit einer 20-Jahre alten Technologie unterwegs sein.“ Das könne nicht zielführend sein, Franz sehe diesen Alleingang der EU daher „fast ein bisschen kontraproduktiv. Denn wir müssen die gesamte Thematik weiterdenken und nicht alles nur am Fahrzeug aufhängen.“

Toyota hat früh auf Hybridautos gesetzt und das Angebot stetig erweitert. Der weltgrößte Autokonzern hat daher weniger Druck als andere Hersteller, die immer strengeren Emissionsvorgaben in der EU und anderen Regionen zu erfüllen. Toyota werde seine Emissionen in Zukunft weiter senken, auch mit Hybridmodellen, die man in allen Segmenten anbiete. „Da wir immer noch der Meinung sind, dass man sich Mobilität leisten können muss. Natürlich, das Fahrzeug ist inzwischen leistbarer geworden, aber ich gehe davon aus, dass die Betriebskosten bzw. eben auch die Stromkosten steigen werden“, erklärte der Toyota-Manager. Jedem müsse klar sein: Wenn die Spritsteuer fällt, falle ein großes Steuereinnahmepotenzial weg. Das bedeute, dass signifikant Strom besteuert werden müsse.

Sehr kritisch sehe er auch, dass man aktuell versuche, das Auto als den größten Umweltsünder in die Ecke zu stellen. Dabei rede beispielsweise niemand über die Schifffahrt, die erheblich mehr CO²-Emissionen produziere. Um emissionsfreie Mobilität anbieten zu können, brauche es in Zukunft sehr viel grünen Strom und Wasserstoff. „Ich sehe aber aktuell nicht, dass wir überhaupt fähig wären, die Masse an Fahrzeugen mit ’sauberen‘ Strom und Wasserstoff zu versorgen. Dann habe ich also ein Fahrzeug, das während des Fahrens CO²-neutral, aber bei dem die Herstellung des ‚Kraftstoffs‘ noch nicht grün ist“, so Franz.

Mobilität am Kunden ausrichten

Dem Endverbraucher sei es am Ende egal, ob er mit einem Verbrenner oder E-Fahrzeug im Stau steht oder auf Parkplatzsuche ist. Vielleicht sollte man daher nicht nur auf eine Lösung der Fahrzeugtechnologie drängen, sondern auch nach Lösungen für eine intelligentere Mobilität suchen, meinte Franz. Die Mobilität der Zukunft sollte vor allem am Kunden ausgerichtet sein. Die Politik und die Automobilhersteller forcierten heute die batterieelektrischen Antriebe. „Es gibt da allerdings zum Beispiel eine aussagekräftige Umfrage des Magazins ‚Auto, Motor & Sport‘ mit über 105.000 Befragten in 12 Ländern, die bereits seit drei Jahren Wasserstoff als favorisierte Technologie im Ergebnis zeigt. Ja, die Energieeffizienz ist nicht so gut wie bei Elektro, aber deutlich besser als bei Verbrennern“, sagte Franz. „Und über Energieeffizienz hat sich in den vergangenen 100 Jahren bei Verbrennern nie jemand aufgeregt, die wurde mehr oder weniger als gottgegeben akzeptiert.“

Er sei kürzlich auf einer Veranstaltung angesprochen worden, warum Toyota sich nicht elektrifizieren wolle. „Vollkommener Nonsens. Seit den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts beschäftigen wir uns mit nachhaltiger Mobilität und haben bereits 1995 unser erstes Vollhybridfahrzeug auf der Tokio-Motorshow präsentiert“, betonte Franz. Bis heute habe Toyota über 17 Millionen Fahrzeuge mit dieser Technologie verkauft. Nachhaltige Mobilität sei Teil der Mission und Strategie des Unternehmens. Im Jahr 2018 habe man die „Environmental Challenge 2050“ gestartet und sich dazu verpflichtet, 2050 CO²-neutral unterwegs zu sein – mit den Fahrzeugen, der Produktion, den Recycling-Prozessen, den Wasserverbräuchen und im gesamten Lebenszyklus.

Bei Toyota passiere nichts ohne Hintergrund und klare Strategie. Der Ansatz sei aber schon immer gewesen, Mobilität für alle anzubieten. Es gebe Bereiche, da sei ein Hybrid oder ein vollelektrisches Fahrzeug die beste Lösung, dann wieder Anwendungen, bei denen Wasserstoff sehr vielversprechend sei. Innerstädtisch hätten sicherlich kleine elektrische Fahrzeuge die Nase vorne. Wenn es um professionelles Fahren, Transportwesen, Langstrecke und Schwerlast gehe, dann sei es in Zukunft „auf jeden Fall“ Wasserstoff. „Daher ist es für uns wichtig, sich nicht nur auf eine Antriebstechnologie zu versteifen. Wir sind schon immer sehr offen gewesen, denn wir brauchen Wettbewerb, wir brauchen ein großes Portfolio, wir brauchen ein gutes Angebot für den Kunden, um Technologien zum Durchbruch zu verhelfen“, so Franz.

Toyota werde in den kommenden Monaten elektrische und neue Hybridmodelle rausbringen. Die neue Generation des Wasserstoffmodells Mirai sei gerade auf den Markt gekommen. „Wir werden auch schauen, in welchen anderen Segmenten es ebenfalls Sinn machen würde, mit Wasserstoff präsent zu sein. Neben dem Schwerlastverkehr, der sicherlich einen großen Fokus haben wird, werden wir nicht umhinkommen, für viele Anlässe weitere Fahrzeuge zu haben“, erläuterte Franz. „Es kann nicht alles elektrisch sein. Das hat mir jetzt eindeutig auch die Hochwasserkatastrophe in Deutschland gezeigt. Es wäre schon sehr schwierig geworden, wären die Fahrzeuge der Einsatzorganisationen alle elektrifiziert gewesen.“ Genau solche Situationen sollten noch einmal zum Nachdenken anregen. Man sollte sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man die verschiedenen Antriebsarten einsetzen kann und muss. Toyota werde das auch tun.