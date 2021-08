Rolf Lindemann (SPD) ist seit 2017 Landrat des Brandenburger Landkreises Oder-Spree, zu dem die Gemeinde Grünheide gehört. Dort baut Tesla derzeit seine erste Europa-„Gigafactory“. In einem Interview hat der 64-Jährige über die Bedeutung der Elektroauto-Fabrik für die Region und seine Erfahrungen mit und Erwartungen an den US-Konzern gesprochen.

Die Kommunikation mit Tesla sei sehr gut, wenn es um sachliche Fragen des Genehmigungsverfahrens gehe. „Wenn es aber um die politische Sphäre der Integration der Gigafactory in das neue Umfeld geht, ist Tesla doch sehr verhalten“, sagte der Landrat der WirtschaftsWoche. Er wünsche sich hier eine unkompliziertere, bessere Kommunikation auch nach außen.

Tesla-Chef Elon Musk war kürzlich abermals in Deutschland, um den Baufortschritt des hiesigen Standorts persönlich zu begutachten. Dabei pochte er auf die Einhaltung des aktuellen Zeitplans, der sich bereits um mehrere Monate verzögert. Ansonsten hält sich das Unternehmen mit öffentlichen Äußerungen zu dem Projekt zurück, lediglich der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach gibt regelmäßig Informationen zum aktuellen Stand preis. Den Grund für die Zurückhaltung seitens Teslas sieht Lindemann darin, dass die Entscheidungen offenbar nicht die Leute hier vor Ort treffen, sondern höhere Ebenen im Unternehmen.

Zu Elon Musk sagte der SPD-Politiker, dass dieser als sehr problemlösungsorientiert bis ins Detail gelte. Der Serienunternehmer habe klare Vorstellungen und verkörpere Führungsstärke und Teamgeist. „Das ist unstrittig sein Erfolgsrezept. Auf der anderen Seite: Wenn ein solches Vorhaben auf eine Person zugeschnitten ist, sind damit natürlich Risiken verbunden“, so Lindemann. „Ich bete, dass Musk nicht wie die anderen Raumfahrtpioniere in seine eigene Rakete steigt.“

Die regionale Politik setzt sich stark für den deutschen Tesla-Standort ein und legt ein für deutsche Verhältnisse hohes Tempo und Flexibilität an den Tag. Letzteres habe Lindemann manchmal auf der anderen Seite vermisst. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie Tesla auf Anregungen oder kritische Einwendungen reagiere. Es gebe offensichtlich weiter kulturelle Unterschiede, die man nicht überwunden habe. Dass sich die Politik von dem Konzern unter Druck setzen lässt, schloss der Landrat aus. Die Regierung oder Behörden seien gezwungen, sich im Rahmen des geltenden Rechts zu bewegen. Letzten Endes entschieden bei uns die Gerichte – „und einen Richter beeindruckt man mit Drohungen nicht“.

„Eine gewisse Faszination“

Lindemann räumte „eine gewisse Faszination“ ein, die vom Innovator Musk ausgehe. Das hätten die Interviews des Ministerpräsidenten und des Wirtschaftsministers von Brandenburg deutlich gezeigt. Aber erstens liege die konkrete Entscheidung in den Händen von Verwaltungsbeamten und zweitens würde sich kein Entscheider von seiner Begeisterung über das Vorhaben oder den Investor leiten lassen. Denn wenn man fahrlässig mit den rechtlichen Vorgaben umginge, würde man dem Vorhaben den größten Schaden zufügen.

Eigentlich sollte die Brandenburger Tesla-Fabrik bereits im Sommer Elektroautos für Kunden produzieren, es wird aber wohl nicht vor Oktober so weit sein. Das liegt an Änderungsanträgen von Tesla, aber auch an Einwänden von Einwohnern und Umweltschützern. „Wir haben nun mal einen ausgebildeten Rechtsstaat, der eine heterogene Gesellschaft mit unterschiedlichen Interessenlagen vertritt. Diese müssen in solchen Planungsprozessen abgewogen werden“, sagte der örtliche Landrat dazu. Es gebe aber ein klares Ordnungsprinzip: Das höhere Interesse werde sich immer durchsetzen. Deshalb seien auch alle Entscheidungen bislang von den Verwaltungsgerichten gehalten worden. Brandenburg befinde sich in einem schwierigen Strukturwandel und brauche derartige Investitionen.

Tesla stellt die Nachhaltigkeit von Elektroautos in den Mittelpunkt seiner Öffentlichkeitsarbeit. Für Lindemann bedeutet der Begriff aber nicht nur, dass man Pkw nachhaltig betreibt. Es gehe letztlich darum, sich gegenseitig Nutzen zu stiften und auch in gesellschaftlicher Hinsicht Verantwortung zu übernehmen. „Das scheint nicht deckungsgleich zu sein mit amerikanischen Vorstellungen. Für solche Themen hat Tesla bislang keine Antenne“, so der Politiker. „Wenn man alle diese Dinge ignoriert, wird man nicht so reibungslos Fuß fassen, wie wir uns das wünschen.“ Es seien „sehr viele öffentliche Fördergelder im Spiel“, da hätten die Bürger eine berechtigte Erwartung an Tesla. Deutschland unterstütze das Projekt in Brandenburg nicht aus Altruismus, das sei ein Geschäft auf Gegenseitigkeit.

Während Musk seine technischen und wirtschaftlichen Ziele verwirklichen wolle, lege Brandenburg Wert auf moderne, gut bezahlte und zukunftssichere Arbeitsplätze für die nächsten Generationen, erklärte Lindemann. Die Region müsse an diesen Arbeitsplätzen angemessen teilhaben. Das müsste auch im Interesse von Tesla liegen. Nur durch Menschen aus der Gegend könne der Bedarf des US-Herstellers aber wohl nicht abgedeckt werden. Schon vor Corona habe es einen Fachkräftemangel in der Region gegeben – Tesla werde sich anstrengen müssen, ausreichend Leute zu finden.

Der eigentliche Verdienst von Musk sei für ihn nicht, dass er die Autoindustrie angestoßen habe, sondern die Bundesregierung, klar Farbe zu bekennen, in welche Richtung sich die Antriebstechnologie entwickeln soll, so Lindemann abschließend. Und diese Richtung stimme in jedem Fall, selbst wenn der batteriebetriebene Elektroantrieb nur eine Brückentechnologie sein und sich irgendwann Wasserstoff-Elektrotechnik durchsetzen sollte.