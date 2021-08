Toyota will noch nicht wie andere große Autohersteller den Fokus auf Elektroautos legen. Stattdessen stehen vorerst weiter Hybridautos sowie auch Wasserstoff-Stromer und herkömmliche Verbrenner im Mittelpunkt. Das hat erst kürzlich Europa-Direktor Ferry M. M. Franz bekräftigt. Der weltgrößte Autobauer hat zwar im April mit dem SUV bZ4X sein erstes Großserien-Elektroauto vorgestellt, die Produktionsmenge dürfte zu Beginn aber überschaubar bleiben.

Matthew Harrison, Chef von Toyota Europe, sagte in einem Interview mit Automotive News Europe, dass der für 2022 geplante bZ4X wahrscheinlich zunächst ein Modell mit geringen Stückzahlen sein werde. Das liege vor allem daran, dass das Kompakt-SUV Toyota RAV4 mit Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Antrieb der Marke helfe, die Emissionsstandards der Europäischen Union in den kommenden Jahren zu erfüllen.

Harrison sagte, es sei noch zu früh, um eine Volumenprognose für den bZ4X im ersten vollen Verkaufsjahr 2023 abzugeben, weil in den Märkten bisher keine Preise genannt und die Volumenverteilung noch nicht bestätigt worden seien. „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir immer noch davon ausgehen, dass der RAV4 in Hybrid- und Plug-in-Ausführung bis 2025 das dominierende Modell in diesem Segment sein wird“, so Harrison. Der RAV4 belegte laut dem Marktforscher JATO Dynamics zuletzt in Europa den fünften Platz im Segment der kompakten Crossover/SUV. Er lag knapp hinter einem weiteren Toyota-Modell, dem etwas kleineren Crossover CH-R. Der VW Tiguan führte das Segment an.

Der bZ4X auf der neuen Plattform e-TNGA ist das erste rein batteriebetriebene Modell von Toyota in Europa. Das SUV wurde gemeinsam mit Subaru entwickelt, an dem der japanische Autoriese einen Anteil von 20 Prozent hält. Der bZ4X nutzt die Allradtechnologie von Subaru, um eine laut Toyota „klassenbeste hohe Allradfähigkeit“ zu bieten. Schon deutlich früher hat Toyota hierzulande die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektro-Limousine Mirai eingeführt. Die 2014 gestartete erste Generation wurde 2020 von einem neuen, umfangreich überarbeiteten Modell abgelöst. Der Großteil des Portfolios von Toyota in Europa besteht aus verbrauchseffizienten Hybridfahrzeugen, bei denen der Konzern zu den Pionieren gehört.

Toyota geht davon aus, dass die Hälfte seiner Verkäufe in Europa bis 2030 emissionsfreie Modelle sein werden. Das wären Automotive News Europe zufolge etwa 700.000 bis 750.000 Fahrzeuge in der Region, zu der auch Russland, die Türkei und die Länder der ehemaligen Sowjetunion gehören. Der bZ4X wird dabei zunächst aus Japan importiert, eine Fertigung dieses und weiterer Elektroautos in Europa ist nach aktuellem Stand erst ab 2025 ein Thema.

„Wir werden einige emissionsfreie Fahrzeuge vor 2025 in unser Programm aufnehmen, aber nicht in dem Umfang, dass es sinnvoll wäre, sie schon zu Beginn vor Ort zu produzieren“, so der Chef von Toyota Europe. Der Konzern erwartet eine weitere Beschleunigung von 2025 bis 2030 – „dann werden wir wirklich eine dramatische Veränderung in Bezug auf die vollständige Elektrifizierung sehen“, sagte Harrison.