DS führt ab 2024 nur noch Elektroautos ein, bis zu 700 Kilometer Reichweite geplant

Die französische Edelmarke DS Automobiles gehört wie die Konzernschwester Opel seit diesem Jahr zum neuen Stellantis-Konzern, der aus der Fusion der PSA Group und FiatChrysler hervorgegangen ist. Im August wurde im Rahmen der Präsentation des Stellantis-Halbjahresergebnisses verkündet, dass DS sowie Alfa Romeo und Lancia in einigen Jahren nur noch reine Stromer auf den Markt bringen. DS bekräftigte das nun und kündigte ein neues E-Auto an.

Seit 2019 biete man jedes neue Modell elektrifiziert an, ab 2024 würden ausschließlich zu 100 Prozent elektrische Modelle eingeführt, so DS in einer Mitteilung. Der neue DS 4 werde ab 2024 rein elektrisch und auf Basis der Plattform STLA Medium das erste Modell im Stellantis-Konzern sein, dass Reichweiten von bis zu 700 Kilometern ermöglicht. Damit stelle DS „die elektrische Speerspitze im Konzern“ dar. Die STLA Medium ist eine von vier künftig von den Stellantis-Töchtern genutzten Plattformen mit Batterie-Fokus. Aktuell kommt der DS 4 wahlweise mit Benzin-, Diesel- oder Plug-in-Hybridtechnik auf Basis der für mehrere Antriebe ausgelegten PSA-Architektur EMP2 zu den Kunden.

„Die Automobilindustrie befindet sich in einem Wandel, dessen Ausmaß und Geschwindigkeit beispiellos sind. Als Pionier hat DS Automobiles diese Entwicklung antizipiert und die Elektrifizierung in den Mittelpunkt seiner Strategie gestellt“, sagt DS-Chefin Béatrice Foucher. „Die nächsten Entwicklungen in der Gesetzgebung und im Ökosystem der Elektroautos bieten Möglichkeiten, die wir unseren Kunden, die unser elektrifiziertes Angebot bereits schätzen, anbieten wollen. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Entwicklung zu beschleunigen, um eine neue, zu 100% elektrische Art des Reisens zu schaffen, begehrenswert in Bezug auf das Vergnügen und bemerkenswert in Bezug auf Qualität und Leistung; eine neue Art des Reisens, beständig hochtechnologisch und immer noch genauso raffiniert.“

Das aktuelle Angebot von DS umfasst teil- und vollelektrische Fahrzeuge: den batteriebetriebenen kleinen SUV-Crossover DS 3 Crossback E-Tense, den kompakten SUV-Crossover mit Plug-in-Hybridantrieb DS 4 E-Tense, das rein elektrische SUV DS 7 Crossback E-Tense und die Premium-Limousine DS 9 E-Tense mit Plug-in-Hybridsystem. Dass es jedes DS-Modell auch elektrifiziert gibt, wirkt sich entsprechend positiv auf die Emissionsbilanz der Marke aus.

„Im Jahr 2020 ist DS Automobiles die führende Multi-Energie-Marke in Europa mit den niedrigsten durchschnittlichen CO2-Emissionen (83,1 g/km), dank der elektrifizierten Produktpalette (>30% der Zulassungen)“, so das Unternehmen. In Deutschland sei DS in den ersten sieben Monaten 2021 die Marke mit dem höchsten Anteil an verkauften E-Modellen mit 42,9 Prozent bei den Zulassungen gewesen. Damit liege man – ausgenommen reine Elektroautobauer – vor allen anderen Marken auf dem hiesigen Markt.

Konkretes zu den weiteren geplanten Elektroautos hat das Unternehmen nicht verraten. Das vor einem Jahr gezeigte Konzept DS Aero Sport Lounge soll aber zeigen, wie zukünftige Stromer von DS in den oberen Segmenten aussehen könnten.