Erster „Audi Charging Hub“ soll im Herbst in Betrieb gehen

Audi baut eigene Elektroauto-Ladeinfrastruktur auf, dabei setzen die Ingolstädter auf ein Premium-Konzept mit angeschlossenem Loungebereich. Der erste „Audi Charging Hub“ entsteht im Rahmen eines Pilotprojekts in Nürnberg. Nun gibt es Neuigkeiten zu dem Projekt.

Der Baugenehmigung der Stadt Nürnberg werde in Kürze vorliegen, teilte das Baureferat der fränkischen Metropole auf Anfrage von Next Mobility mit. Audi wolle noch im Herbst die modulare Konstruktion seines Konzepts mit einer Bruttofläche von 400 Quadratmetern in Betrieb nehmen. Als Basis dienen flexible Container-Würfel, die verschiedene technische Anforderungen erfüllen und neben Ladesäulen auch gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien als Stromspeicher beherbergen.

Dank des rund 2,45 MWh großen Zwischenspeichers benötigen die Ladepunkte, an denen mit bis zu 300 kW Leistung geladen werden kann, nur einen gängigen 400-Volt-Starkstromanschluss. Photovoltaik-Module auf dem Dach liefern zusätzliche grüne Energie. Diese technische Herangehensweise erleichtert laut Audi die Auswahl möglicher Standorte, reduziert die zeitlichen Planungsvorläufe und spart Kosten sowie Ressourcen. Das modulare Konzept erlaube zudem eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit. Der Hub könne in kurzer Zeit transportiert, installiert und auf die jeweiligen Anforderungen vor Ort angepasst werden.

Der Speicher funktioniere wie ein Regenfass, erklärte ein Audi-Manager der Welt: Aus dem Netz fließe langsam, aber stetig Strom in die Batterien, an das Auto werde diese Energie dann schnell mit bis zu 300 kW Leistung abgegeben. Der Aufwand, einen neuen starken Netzanschluss zu schaffen, entfalle. Grundsätzlich wolle man mit dem Konzept Ladespitzen abdecken. Den ersten Standort an der Nürnberger Messe habe man gezielt gewählt, da er nah an der Autobahn sei und damit ideal für Langstreckenfahrer. Er sei aber auch an ein urbanes Umfeld angebunden.

Im Untergeschoss des Audi Charging Hubs sind sechs Ladepunkte installiert. Kunden der Marke können sie im Vorfeld reservieren, ansonsten stehen sie auch für Fahrer von Elektroautos anderer Hersteller zur Verfügung. Während der Ladung können sich die Audi-Kunden die Zeit in einer 250 Quadratmeter großen Lounge vertreiben. In der Pilotphase haben auch Fremdkunden Zugang zu Teilen der Lounge. „Das Aufladen eines elektrischen Audi Modells dauert nur wenig länger als eine Kaffeepause“, verspricht Gesamtprojektleiter Ralph Hollmig. „Es ist einfach eine coole Möglichkeit, zu laden. Das erwarten unsere Kunden von uns. Und natürlich ist es auch Premium. Das ist der ‚Audi way of charging'“, ergänzt ein Firmensprecher.

Weiteres Vorgehen noch offen

Angaben zu den Preisen des Audi Charging Hub gibt es noch nicht. Laut Next Mobility ist kein Premiumaufschlag angedacht. Die Preise würden sich nach Angaben von Technik-Vorstand Oliver Hoffmann am Markt orientieren. Ob das Konzept in der Breite angewandt wird, sei noch nicht beschlossen. Zuerst sollen die Rückmeldungen aus dem Pilotprojekt in Nürnberg ausgewertet werden. Anschließend werde über mögliche weitere Standorte entschieden.

Einen groß angelegten Einstieg in den Markt für Ladeinfrastruktur plant Audi offenbar nicht. Man setze vor allem auf Partnerschaften, sagte Hoffmann. Der Charging Hub sei eine Alternative, um „schnell und unkompliziert in die Fläche zu kommen“. Man wolle dabei lediglich auf vorhandenen Flächen aufsetzen.

Auch Audis Schwestermarke Porsche treibt eigene Premium-Ladeinfrastruktur voran. In deutlich größerem Umfang als Porsche und Audi geht der Mutterkonzern vor: Volkswagen will bis 2025 im Verbund mit Partnern rund 18.000 öffentliche Schnellladepunkte in Europa betreiben. Neben dem 2017 mit anderen Autobauern gegründeten Schnelllade-Joint-Venture Ionity sieht der Konzern weitere Partnerschaften im Bereich Ladeinfrastruktur vor. So sollen unter anderem mit dem Ölmulti BP europaweit rund 8000 Schnellladepunkte aufgebaut werden.