Monopolkommission bemängelt überhöhte Preise an öffentlichen Ladesäulen

Viele Elektroauto-Fahrer halten die Strompreise an öffentlichen Ladesäulen in Deutschland für zu hoch – das sieht auch die Monopolkommission so. Weil das Ziel von einer Million öffentlicher Lademöglichkeiten bis 2030 noch in weiter Ferne liege, fokussiere man sich in Deutschland zu stark auf das Tempo des Ausbaus, kritisiert das unabhängige Beratungsgremium in einem Gutachten.

„Vernachlässigt wird dabei der Blick auf die Ausgestaltung des Zubaus, deren wettbewerbsferne Umsetzung die Attraktivität der Elektromobilität jedoch ebenfalls reduzieren kann“, heißt es in dem Papier. Zwar gebe es zahlreiche unterschiedliche Betreiber öffentlicher Ladestationen in Deutschland, in vielen Regionen würden jedoch einzelne Anbieter den jeweiligen Markt dominieren. „Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die Märkte für Ladeinfrastruktur weiterhin durch wenige Ausweichalternativen und eine nicht unerhebliche Marktmacht – durch das Vorhandensein eines lokal dominierenden Betreibers – gekennzeichnet sind“, so das Fazit der Monopolkommission.

Betrachte man einen ganzen Landkreis als Markt, zeige sich, dass in mehr als der Hälfte aller Landkreise ein Anbieter so dominant sei, dass eine „Beherrschung des Marktes (…) vermutet werden kann“. In diesen Fällen sei anzunehmen, dass dieser Anbieter „die Möglichkeit besitzt, Konditionen, vor allem den Ladepreis, auf ein Level zu heben, das signifikant von dem Niveau abweicht, welches sich bei wirksamem Wettbewerb einstellen würde“, heißt es in dem Gutachten.

Die Ladepreise an öffentlichen Stationen liegen meist deutlich über den Strompreisen privater Haushalte. Während man beim Laden zu Hause aktuell durchschnittlich rund 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) bezahlt, liegt die Gebühr an öffentlichen Ladesäulen häufig zwischen 50 und 70 Cent. Einige Anbieter sind noch teurer, etwa das von Autobauern gegründete europäische Schnelllade-Joint-Venture Ionity mit 79 Cent je Kilowattstunde.

Mehr Wettbewerb & Transparenz nötig

Die Monopolkommission empfiehlt dem Bund, den Kommunen und den zuständigen Behörden, dringend für mehr Wettbewerb an den Ladesäulen zu sorgen. Kommunen sollten bei der Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Flächen für neue Ladestationen darauf achten, dass sie möglichst an mehrere unterschiedliche Betreiber vergeben werden. Dafür müssten mehrere Lose ausgeschrieben werden, die dann jeweils eine Mischung aus attraktiven und weniger attraktiven Standorten beinhalten.

Außerdem brauche es mehr Transparenz bei den Preisen für das spontane sogenannte Ad-hoc-Laden an den einzelnen Ladesäulen. Das sehe eine EU-Richtlinie ohnehin vor. Die Monopolkommission rät, dass nicht nur die Preise, sondern auch die Verfügbarkeit und der Belegungsstatus aller Ladepunkte an eine zentrale Stelle gemeldet werden müssen. Von dort könnten sie dann in Verbraucherportale eingespeist werden, damit sich E-Autofahrer jederzeit ein Bild von der Verfügbarkeit und den Preisen von Ladestationen in ihrer Nähe machen können. Die Kommission schlägt vor, dass die ohnehin schon bestehende Markttransparenzstelle für Kraftstoffe diese Aufgabe zusätzlich übernehmen könnte.

Als weitere Maßnahme fordert das Beratungsgremium, dass der Bund den Bau von Ladestationen nicht mehr pauschal mit bis zu 60 Prozent der Kosten fördert. Stattdessen sollten Ladesäulen von Betreibern, die in diesem Markt einen Anteil von weniger als 40 Prozent haben, stärker subventioniert werden, um für mehr Konkurrenz zu sorgen. Auch das könne zu niedrigeren Preisen für die Verbraucher beitragen.