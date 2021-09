Polestar entwickelt Vertriebskonzept weiter: „Haben den Vertrieb ohne Händler unterschätzt“

Die künftig auf Elektroautos fokussierte Volvo-Tochter Polestar feilt an ihrem Vertriebskonzept. Neben den bisherigen, typischerweise in Stadtzentren zu findenden Ausstellungsräumen „Polestar Spaces“ führt die Marke ab diesem Jahr an größeren, leicht zugänglichen Standorten außerhalb der Stadt „Polestar Destinations“ (Artikelbild) ein, die auch die Fahrzeugübergaben abwickeln. Beim rein digitalen Verkauf der angebotenen Fahrzeuge bleibt es. Deutschland-Chef Alexander Lutz sprach mit der Automobilwoche über die weiteren Vertriebspläne.

Lutz verriet, dass Polestar das neue Destination-Vertriebskonzept für Deutschland etwas anpassen werde. Es werde kleinere Standorte geben, die sich an den städtischen Spaces orientieren. Zwei in Eigenregie betriebene Standorte seien geplant, der erste in Leipzig. Bei den Polestar Spaces arbeitet das Unternehmen mit Partnern aus dem Volvo-Netz zusammen. Dass man jetzt selbst investiert, sei nicht Neues, erklärte Lutz. In anderen Ländern gebe es bereits eigene Betriebe, etwa in Oslo. „Wir fahren zweigleisig. Für uns ist es wichtig, zu lernen.“

Für die neuen Destination-Standorte orientiere sich Polestar „am Apple-Konzept“, sagte der Deutschland-Chef. Die Betriebe seien so minimalistisch eingerichtet wie die Polestar Spaces. Es würden mindestens zwei Fahrzeuge ausgestellt. Je nach Kundenaufkommen seien am Wochenende bis zu sechs Mitarbeiter vor Ort. Diese sollen die Kunden beraten, mit ihnen Fahrzeuge konfigurieren und sie auf Wunsch bei der Online-Bestellung unterstützen. Davor bestehe auch die Möglichkeit für eine Probefahrt. Es gehe darum, Elektromobilität erlebbar zu machen und an den Kunden zu rücken.

Viele Kunden kämen aus den Städten, jeder zweite sei ein Privatkunde, berichtete Lutz. Der Kaufanteil sei mit 30 bis 40 Prozent verhältnismäßig hoch, zunächst habe es aber auch kein Leasingangebot für Firmen gegeben. Etwa jedes zehnte Fahrzeug werde mittlerweile im Abo-Modell vertrieben. Bis sich dieses Vertriebsangebot durchsetzt, brauche es zwar noch länger, das Potenzial sei aber da. Von anderen Anbietern wisse der Deutschland-Boss, dass sie etwa jeden dritten Abonnenten später zum Kauf bewegen können. Das könne er sich auch für Polestar vorstellen.

Polestar hat ehrgeizige Ziele, in Deutschland gelangen der Marke laut Kraftfahrtbundesamt im Juli aber erst 185 Neuzulassungen. Lutz sagte selbstkritisch: „Im Schulnotensystem würde ich uns eine Drei geben. Befriedigend.“ Der Coronavirus habe das Projekt zurückgeworfen, beispielsweise durch die verspätete Eröffnung des Standorts in Berlin. Im Vergleich zu anderen Herstellern mit ähnlich vielen Zulassungen stehe man mit sieben Spaces statt um die 30 Händler jedoch gar nicht schlecht da. „Aber wir wollen den Absatz bis Jahresende natürlich vervielfachen“, unterstrich Lutz.

Der Polestar-Manager räumte ein, dass nicht nur die Pandemie das Geschäft bremst: Das Unternehmen habe unterschätzt, was es bedeutet, die Fahrzeuge nur online und ohne Händler zu vertreiben. Mittlerweile habe man mehr als 50 Mitarbeiter und sei so aufgestellt, dass man das Geschäft langsam operativ stemmen kann. In Deutschland sei der Markt nicht so einfach. Für Polestar sei entscheidend, den Weg „nicht gegen den Handel“ zu gehen wie Tesla, sondern gemeinsam mit den Investoren.

Gemeinsamkeiten mit Tesla gebe es bei der Vision nachhaltige Mobilität, merkte Lutz an. Allerdings habe Polestar nicht vor, 20 Millionen Autos zu bauen. Bei den Verkaufszahlen orientiere sich die Marke eher an den deutschen Premiumherstellern.