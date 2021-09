Cupra-Chef: „Unser Ehrgeiz ist es, bis zum Jahr 2030 eine vollelektrische Marke zu werden“

Die sportliche Seat-Schwestermarke Cupra hat kürzlich mit dem UrbanRebel ein neues Elektroauto für die Stadt im Rennwagen-Look vorgestellt. Vor dem für 2025 geplanten konservativeren Serienfahrzeug kommt ab diesem Jahr der elektrische Kompaktwagen Born (Artikelbild) zu den Kunden. Cupra plant weitere voll- und teilelektrisch Stromer. Die Marke strebt vor Seat ein komplett elektrifiziertes Angebot an.

„Unser Ehrgeiz ist es, bis zum Jahr 2030 eine vollelektrische Marke zu werden. Wir bringen noch in diesem Jahr den Cupra Born auf den Markt, 2024 folgt der Cupra Tavascan“, sagte Cupra-Chef Wayne Griffiths. Der UrbanRebel gebe „einen emotionalen Ausblick“ auf ein weiteres Elektroauto und fordere die Konventionen des Elektrozeitalters heraus. „Dieses Fahrzeug wird ein Cupra, weil dies die Marke ist, die aktuell auf Elektrifizierung ausgerichtet ist. Seat wird sich derweil weiter auf Hybridfahrzeuge und hocheffiziente Verbrennungsmotoren konzentrieren. Wir werden genau beobachten, wie Elektrofahrzeuge von den Kunden angenommen werden und wie der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur in Europa voranschreitet“, so Griffiths, der auch Seat leitet.

Das für Mitte des Jahrzehnts geplante urbane Elektroauto sei einer der strategischen Pfeiler des Unternehmens, sagte Griffiths weiter. Gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern spiele Seat in der Strategie für vollelektrische Stadtautos eine Schlüsselrolle. Dabei seien die Spanier für die Konzeption verantwortlich, Volkswagen für die Entwicklung der Plattform und die neue Konzerntochter CARIAD für die Software. Ziel sei es, ab 2025 in Spanien mehr als 500.000 Fahrzeuge pro Jahr für verschiedene Marken des Konzerns zu produzieren.

Cupra übertreffe alle Erwartungen in puncto Wachstum, sagte Griffiths. Seit ihrer Gründung vor drei Jahren habe die Marke mehr als 100.000 Fahrzeuge verkauft. Das ursprüngliche Ziel, im Jahr 2021 einen Umsatz von einer Milliarde Euro zu erwirtschaften, habe man schon übertroffen. Zur internationalen Expansion des Anbieters gehöre auch die Eröffnung der neuesten „Cupra City Garage“ in München. Der Standort besitzt eine offene Fassade, die an eine Garage erinnern soll. „Mit unseren City Garages wollen wir die Großstädte mit ihrer Kultur verbinden. Wir können hier Events und Ausstellungen veranstalten sowie lokale Talente und Kooperationen fördern. Die City Garages werden an ikonischen Plätzen entstehen und die jeweilige Großstadt wird ihnen als Inspiration dienen“, erklärte Griffiths.

Nach den bereits eröffneten Standorten in Mexiko-Stadt, Hamburg sowie München soll es bald auch City Garages in Mailand, Madrid, Rotterdam, Lissabon und Berlin geben. 2022 ist zudem die Eröffnung einer Cupra City Garage in Sydney geplant. „Wir wollen eine globale Marke werden, deswegen werden wir ein starkes, globales Netz aufbauen und bis Ende 2022 mehr als 1.200 Cupra Master ausbilden“, so Griffiths.

Im deutschen Volkswagen-Werk Zwickau hat Cupra mit der Produktion seines ersten vollelektrischen Fahrzeugs, des Born, begonnen. Das sportlich daherkommende Modell auf dem Konzern-Baukasten MEB bringe neue Emotionen in den Bereich Elektrofahrzeuge und elektrisches Fahren. „Der Cupra Born läutet eine neue Ära des Wandels in unserem Unternehmen ein und gibt gleichzeitig den Startschuss für unsere elektrische Produktoffensive. Mit diesem Fahrzeug wollen wir den Anteil von Cupra am Gesamtabsatz der Seat S.A. auf 20 Prozent erhöhen. Die Markteinführung des Cupra Born im November bildet den Auftakt für eine neue Vertriebsstrategie, die die Kundenbeziehung neu definiert“, sagte Griffiths.