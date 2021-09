Sono Motors stellt 100 Sion für Vehicle-to-Grid-Projekt in Utrecht

Sono Motors hat eine Kooperationsvereinbarung für ein groß angelegtes Vehicle-to-Grid-Projekt (V2G) in der niederländischen Stadt Utrecht mit dem E-Auto-Vermieter We Drive Solar unterzeichnet. Das Münchner Start-up teilte mit, 100 Exemplare seines kommenden Solar-Elektroautos Sion zur Verfügung zu stellen, um die Stadt dabei zu unterstützen, „zum ersten urbanen Ökosystem im großen Maßstab zu werden, das bidirektionales Laden und Carsharing kombiniert“.

Der derzeit für 2023 geplante elektrische Sion mit in die Karosserie integrierten Solarzellen ermöglicht durch sein bidirektionales Ladesystem V2G-Anwendungen, bei denen das Fahrzeug Strom wieder in das Netz abgeben kann. In Utrecht wird der MInivan zukünftig in einem Projekt eingesetzt, das die lokale Energieerzeugung mit den intelligenten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge verbindet und dazu 500 öffentliche bidirektionale Ladestationen betreibt.

Zusätzlich zu der über die integrierten Solarpaneele erzeugten Leistung werden die Sion in Utrecht mit sauberem Strom aufgeladen und können zudem überschüssige Energie ins Netz zurückspeisen. Die Entladeleistung des Sion von 11 kW in Verbindung mit seiner Batterie soll dazu beitragen, Lastspitzen abzufedern und Stromausfälle zu verhindern. Die Spitzenleistung von 1,1 Megawatt der 100 Sion entspreche kombiniert der Leistung einer Photovoltaik-Anlage in der Größe von rund zwei Fußballfeldern, so Sono Motors.

„Das ist das ideale Projekt für Sono Motors, um unsere Vision einer Mobilität ohne fossile Brennstoffe voranzutreiben, indem wir veranschaulichen, wie Elektrofahrzeuge den Wandel des gesamten Energiesektors unterstützen können“, sagt Jona Christians, CEO und Mitgründer von Sono Motors. „Wir freuen uns sehr, mit einem so innovativen Unternehmen wie Sono Motors zusammenzuarbeiten. Sie sind der perfekte Partner für dieses Projekt, da sie die Nutzung von Solarenergie, Carsharing und bidirektionalem Laden bereits in ihrem Produktangebot integriert haben“, erklärt Robin Berg, Direktor von We Drive Solar.

Der Sion ist mit einer 54-kWh-Batterie ausgestattet, die eine Reichweite von 305 Kilometern ermöglichen soll. Die gespeicherte Energie kann auch zum Aufladen oder Betreiben anderer elektronischer Kleingeräte (bis zu 3,7 kW) oder von Elektrofahrzeugen (bis zu 11 kW) verwendet und über das integrierte bidirektionale Ladesystem in das Stromnetz (bis zu 11 kW) eingespeist werden.

Als Teil der innerstädtischen Carsharing-Flotte mit bidirektionalem Laden in Utrecht ist geplant, dass 100 Sion für die Stadt von We Drive Solar reserviert werden. Das Projekt soll später auf weitere niederländische Städte und Unternehmen sowie andere europäische Länder ausgeweitet werden.