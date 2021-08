Produktion des Sono Sion nicht von Restrukturierung bei Partner NEVS gefährdet

Das Münchner Elektroauto-Start-up Sono Motors treibt den Start seiner Erstlingswerks Sion voran. Die Produktion des Elektro-Vans mit Solartechnik in der Karosserie soll beim Auftragsfertiger NEVS in Schweden erfolgen. Dessen chinesischer Mutterkonzern Evergrande hat nun scheinbar Geldprobleme und denkt über den Verkauf seiner Autosparte nach. Die Pläne von Sono Motors soll das aber nicht beeinflussen.

Eigentlich sollte der Sion nach mehreren Verzögerungen ab 2020 an Kunden übergeben werden, er verspätet sich aber weiter. Der zuletzt geäußerte Zeitplan für den Start in etwa zwei Jahren ist nach aktuellem Stand auf Kurs. „Good News: Die Produktion des Sono Motors Sion ist von der Restrukturierung unseres Partners NEVS nicht betroffen“, erklärte Unternehmenssprecher Christian Scheckenbach auf Twitter. Die Vorbereitungen der Produktionsanlagen für die Vorserienproduktion im kommenden Jahr und die Serienproduktion des Sion „im ersten Halbjahr 2023“ liefen planmäßig.

Was genau mit „Restrukturierung“ bei NEVS gemeint ist, sagte Scheckenbach nicht. Der Mutterkonzern Evergrande hat erklärt, mit Milliardeninvestitionen zu einem führenden Hersteller von Elektroautos werden zu wollen. Gründer und Milliardär Xu Jiayin und sein Unternehmen haben bislang vor allem mit Immobiliengeschäften Erfolge gefeiert. Im August berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters, dass Evergrande Gespräche mit dem chinesischen Smartphoneherstellers Xiaomi und Investmentfirmen über den Verkauf von Anteilen seines E-Auto-Geschäfts verhandelt.

Hintergrund soll sein, dass Evergrande wegen Problemen in seinem Kerngeschäft mit Immobilien derzeit schwer an frisches Kapital kommt. Über ein Tochterunternehmen hat der Mischkonzern in Firmen aus der Autoindustrie investiert, die sich mit der E-Mobilität beschäftigen. Darunter sind bekannte Namen wie Faraday Future und NEVS (National Electric Vehicle Sweden). Xiaomi ist eigenen Angaben nach für den angestrebten Einstieg in die Automobilbranche mit mehreren Herstellern im Gespräch. Im März hatte das Unternehmen bekannt gegeben, in den nächsten zehn Jahren zehn Milliarden Dollar in ein neues Geschäft mit smarten Elektrofahrzeugen investieren zu wollen.

Sono Motors ist trotz Verzögerungen schon weiter als Xiaomi und andere Unternehmen, die in die Automobilbranche einsteigen wollen. Aktuell findet eine Deutschland-Tour mit dem jüngsten Prototyp des Sion statt. Kurz vor dem Start hatte Sono Motors mitgeteilt, in das Serienfahrzeug eine leistungsstärkere Batterie mit 54 kWh Speicherkapazität einzubauen. Das Akkupaket soll die Reichweite gemäß WLTP-Norm auf 305 Kilometer erhöhen, zuvor waren 255 Kilometer pro Ladung vorgesehen. Die Ladeleistung steigt mit bis zu 75 kW ebenfalls. Die neue Batterie soll zudem sicherer sein, auf kritische Rohstoffe wie Kobalt verzichten und eine erhöhte Lebensdauer von bis zu 3000 Zyklen oder 900.000 Kilometer haben.

Im Mittelpunkt des ab 25.500 Euro kostenden Sion steht die Integration von Solarzellen in die Karosserie. Die dadurch mögliche zusätzliche Reichweite soll durchschnittlich 112 Kilometer, in der Spitze 245 Kilometer pro Woche betragen. Daneben gibt es die technischen Möglichkeiten für Mobilitätsdienste wie Carsharing und Ridepooling. „Powersharing“ soll den Sion zu einer mobilen Ladestation für Elektrogeräte und andere E-Fahrzeuge machen. Das hat Unternehmensangaben nach bisher für 13.000 Reservierungen gesorgt. Bisher hat sich Sono Motor insbesondere durch Crowdfunding finanziert. Für den Serienstart werden noch mindestens 200 Millionen Euro benötigt, die laut Medienberichten an der US-Börse eingesammelt werden sollen.