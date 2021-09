Kleinst-Elektroauto Citroën Ami kommt vorerst nicht nach Deutschland

Citroën bietet seit letztem Jahr in Frankreich das Kleinst-Elektroauto Ami an. Für 2021 war eigentlich die Einführung auch in Deutschland geplant, hierzulande wird der Franzose nun aber doch nicht wie geplant starten. Stattdessen bietet Citroëns deutsche Konzernschwester Opel mit dem Rocks-e eine eigene Version auf Basis des Ami an.

Opel wurde 2017 von der PSA-Gruppe (Citroën, DS, Peugeot) übernommen, die in diesem Jahr mit Fiat Chrysler zum neuen Autokonzern Stellantis verschmolz. Die diversen Marken sollen sich verstärkt Technik und Märkte teilen, im Fall des Ami erhält in Deutschland nun vorerst Opel in diesem Segment den Vorzug.

„Angesichts der Herausforderungen der Covid-19-Pandemie und der benötigten Zeit zur Implementierung eines voll-digitalen Vertriebserlebnisses – von der Bestellung bis zur Lieferung – für diese einzigartige Mobilitätslösung ist es wichtig, unsere Ressourcen möglichst ideal einzusetzen“, hieß es auf Anfrage des Portals Edison aus der Deutschlandzentrale von Citroën. Das Unternehmen freue sich über die hohen Bestellzahlen in Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und den Benelux-Ländern, „daher fokussiert sich Citroën in 2021 beim Marktstart vom Ami auf diese Länder, bevor der Ami in weiteren Ländern eingeführt wird“.

Der nach Fahrzeugklasse L6e-BP eingestufte Ami hat Platz für zwei Personen in einem geschlossenen Innenraum. Das E-Mobil ist 2,41 Meter lang, 1,39 Meter breit und 1,52 Meter hoch. Ein 6 kW (8,16 PS) starker Elektroantrieb beschleunigt es in zehn Sekunden auf 45 km/h, mehr ist nicht möglich. Die eingesetzte 5,5-kWh-Batterie ermöglicht gemäß dem Motorrad-Testzyklus WMTC eine Reichweite von 75 Kilometern. An einer Haushaltssteckdose lässt sich der Ami innerhalb von drei Stunden aufladen. Als Verbrauch werden 119 Wh/km angegeben.

In Frankreich vertreibt Citroën den Ami mit einer Anzahlung von 3000 Euro ab einer monatlichen Leasingrate von 19,99 Euro. Kaufinteressenten wird er nach Abzug einer Förderung von 900 Euro einschließlich Mehrwertsteuer ab 6000 Euro angeboten. Was der Opel Rocks-e in Deutschland kosten wird, haben die Rüsselsheimer noch nicht verraten. Die Rede ist laut Edison lediglich von einem Preis „unter 10.000 Euro“. Gefördert wird diese Fahrzeuggattung in Deutschland anders als in Frankreich bislang nicht.

Da der Opel Rocks-e wie der Citroën Ami als Leichtkraftfahrzeug eingestuft wird, dürfen ihn bereits Jugendliche ab 15 Jahre mit Führerscheinklasse AM1 fahren. Die technischen Details entsprechen denen des Citroën-Pendants, Unterschiede gibt es lediglich bei der Optik. So trägt der Rocks-e etwa das neue Markengesicht „Opel Vizor“ samt LED-Scheinwerfern und ‑Blinkern. Opel will die Bestellbücher für den Rocks-e in diesem Herbst öffnen.