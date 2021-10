Günstigstes Tesla Model 3 in Deutschland jetzt 2000 Euro teurer

Tesla hat nach längerer Zeit auch wieder in Deutschland bei seinem Mittelklasse-Elektroauto Model 3 an der Preisschraube gedreht. Die Baureihe kostete hierzulande in den letzten Monaten unter 40.000 Euro, ist nun aber kostspieliger geworden: Seit Kurzem werden 2000 Euro mehr aufgerufen.

Eine Begründung für die Preiserhöhung gab es wie bei Tesla üblich nicht. Das Unternehmen hatte bereits früher und diesem Jahr in den USA die Preise für die Varianten des Model 3 sowie des Mittelklasse-SUV Model Y in mehreren Schritten von 1000 oder 2000 Dollar angehoben. Deutschland blieb davon zunächst verschont, nun kostet das Model 3 aber auch hier mehr. In China sank der Preis dagegen im Juli um rund 2000 Euro, berichtet Teslamag.

Das Model 3 wird deutschen Kunden weiter in drei Ausführungen angeboten, nur die Einstiegsversion ist diesen Monat teurer geworden. Das Model 3 „Standard Plus“ wird im Online-Konfigurator nun mit 41.990 Euro ausgezeichnet. Darin enthalten sind weiter Teslas Anteil von 3000 Euro an der vom Bund und den Herstellern finanzierten Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“. Hinzu kommen noch 980 Euro Bearbeitungsgebühren. Wer erfolgreich den Umweltbonus beantragt, erhält später vom Staat 6000 Euro überwiesen.

Das Model 3 „Standard Plus“ bietet 448 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm, beschleunigt in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 und weiter bis 225 km/h. Die teurere Version „Maximale Reichweite“ mit 614 Kilometer pro Ladung, einer Beschleunigung von 4,4 Sekunden auf Tempo 100 und 233 Höchstgeschwindigkeit kostet unverändert 49.990 Euro plus Bearbeitungsgebühren. Die sportlich ausgelegte Topversion Model 3 „Performance“ für weiter 54.990 Euro bietet 567 Kilometer Reichweite, ist in 3,3 Sekunden bei 100 km/h und fährt 261 km/h schnell.

Tesla aktualisiert sein Elektroauto-Angebot in den verschiedenen Märkten regelmäßig. In Deutschland wurden die Preise für das Model 3 Anfang des Jahres bei allen Varianten teils deutlich gesenkt, bei der Einstiegsversion sogar um knapp 3000 Euro. In diesem Monat kamen aber wieder 2000 Euro dazu. Die Kosten steigen weiter, wenn Extras ausgewählt werden, Tesla bietet allerdings wesentlich weniger aufpreispflichtige Funktionen als die meisten Wettbewerber an.