Mercedes-Benz feiert Produktionsstart des eActros im Werk Wörth

Neben Mercedes-Benz Pkw treibt auch die zukünftig eigenständige Lkw-Sparte der Schwaben ihre Elektrifizierung voran. Dabei wurde nun ein zentraler Meilenstein erreicht: Im Sommer fand die Weltpremiere der Batterie-Version des Mercedes-Benz Actros statt, am 7. Oktober lief das erste Serienfahrzeug vom Typ eActros im neuen „Future Truck Center“ des Werks Wörth vom Band.

In Wörth wird künftig auch die Elektrifizierung weiterer CO2-neutraler Mercedes-Benz Lkw stattfinden. Die Serienfertigung des für den Kommunaleinsatz entwickelten eEconic soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 starten. Die Serienreife des batterieelektrischen eActros LongHaul für den Fernverkehr ist für das Jahr 2024 geplant. „Der heutige Start der Serienproduktion des eActros ist ein handfester Beweis dafür, dass wir es mit dem emissionsfreien Transport ernst meinen“, sagte Karin Rådström, Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Lkw. „Der eActros, Mercedes-Benz’ erster batterieelektrisch angetriebener Serien-Lkw, und die dazugehörigen Services sind für uns und unsere Kunden ein großer Schritt in Richtung CO2-neutraler Straßengüterverkehr.“

Der Technologiewandel der Branche hin zu lokal CO2-neutralen Lkw bedeute auch für die Standorte und die Fertigung von Mercedes-Benz Lkw eine große Veränderung. „Der Beginn der eActros-Serienfertigung ist kein alltäglicher Anlauf für uns, sondern ein echter Neustart“, unterstrich Sven Gräble, Leiter Mercedes-Benz Trucks Operations. „Unser sogenanntes Fullflex-Konzept ermöglicht es, die E-Lkw in die bestehende Produktion zu integrieren. Auf diese Weise ist das Werk in der Lage, sich effizient und noch schneller auf die jeweilige Marktnachfrage einzustellen und zuverlässig die anspruchsvollen Qualitätsstandards von Mercedes-Benz zu erfüllen.“

Bevor der eActros für seine Elektrifizierung ins Future Truck Center kommt, wird er auf der bestehenden Montagelinie flexibel neben Lkw mit konventionellen Antrieben gefertigt. Anschließend geht es für den eActros in das Future Truck Center, in dem die Elektrifizierung des Fahrzeugs erfolgt. Neben den Hochvoltbatterien werden in verschiedenen Produktionsschritten weitere Hochvoltkomponenten montiert, unter anderem die Ladeeinheit. Nachdem sämtliche Komponenten montiert sind, wird im Future Truck Center das Gesamtsystem in Betrieb genommen. Anschließend ist der Lkw fahrbereit. Das Fahrzeug wird dann zum Abschluss und für die Endabnahme wieder in den regulären Produktionsablauf eingegliedert.

Nachdem Mercedes-Benz Trucks 2016 das Konzeptfahrzeug eines schweren Verteiler-Lkw für den urbanen Raum vorgestellt hatte, gingen ab 2018 zehn Prototypen des eActros in die Praxis-Erprobung bei Kunden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Das Serienmodell ist im Vergleich zu den Prototypen in einigen Punkten wie Reichweite, Antriebsleistung und Sicherheit verbessert.

Herzstück des eActros ist die Antriebseinheit mit zwei integrierten Elektromotoren samt Zwei-Gang-Getriebe. Seine Energie schöpft der E-Lkw je nach Ausführung aus drei oder vier Batteriepaketen und kann damit laut dem Hersteller eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern erreichen. Der eActros lässt sich mit bis zu 160 kW laden. Die drei Batteriepakete benötigen an einer DC-Schnellladesäule mit 400A Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent gefüllt zu werden.

Die Elektro-Version des eActros ist laut Berichten rund dreimal so teuer wie ein Diesel-Lastwagen. Dafür sind elektrische Lastwagen von der Maut befreit und 80 Prozent der Mehrkosten werden staatlich gefördert. Nach Hersteller-Angaben liegt der eActros in einigen Märkten fast gleichauf mit vergleichbaren Fahrzeugen. ​Zur Produktionsplanung gibt es keine konkreten Angaben. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr eine hohe dreistellige Anzahl von eActros absetzen“, sagte Rådström nur. Das Modell wird also vorerst kein großer Umsatzbringer, der Daimler-Konzern verkauft im Jahr 220.000 große Nutzfahrzeuge. Je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, will man mit der Fertigung von Verbrenner- und E-Lkw in Wörth flexibel reagieren können.