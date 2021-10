Tesla fehlen noch Mitarbeiter für seine deutsche Fabrik

Tesla-Chef Elon Musk war im Oktober in Deutschland zu Besuch, um beim „Giga-Fest“ auf dem Gelände der neuen Elektroauto-Großfabrik des Unternehmens in Brandenburg zu sprechen. Dort beantworte er auf einer Bühne Fragen, etwa zum aktuellen Zeitplan der seit Anfang des Jahres entstehenden Fabrik. In der Gemeinde Grünheide soll demnach ab Ende des Jahres das Mittelklasse-SUV Model Y vom Band laufen und 2022 die Produktion hochgefahren werden. Dafür fehlt offenbar aber noch das Personal.

Der US-Hersteller macht sich laut Musk Sorgen, nicht genügend Mitarbeiter für seine erste Europa-Fabrik in der Nähe von Berlin einstellen zu können. Er hoffe, dass die Mitarbeiter aus ganz Europa kommen, um dort zu arbeiten. „Wir sind ein bisschen besorgt, dass wir nicht genug Leute finden werden. Wir brauchen wirklich große Talente, die aus ganz Europa hierher kommen“, erklärte Musk.

Tesla will in Brandenburg jährlich 500.000 Elektroautos bauen, 12.000 Menschen sollen dort einmal arbeiten. Neben dem Model Y soll später auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 die Werkshallen verlassen. Tesla hat zudem angekündigt, an dem deutschen Standort die „weltgrößte“ Batteriefabrik hochzuziehen. Der Firmenchef kann sich darüber hinaus auch die lokale Produktion des E-Lkw Semi vorstellen.

„Wir werden hoffentlich die ersten Autos im Dezember ausliefern“, sagte Musk beim Giga-Fest. Die eigentliche Herausforderung in Grünheide sei das Erreichen der Massenproduktion. Das werde ab dem Start der Produktion mehr Zeit in Anspruch nehmen, als bis dahin für den Bau der Gigafactory gebraucht wurde. „Ich bin zuversichtlich, dass wir Ende des nächsten Jahres die Massenproduktion erreichen“, so der CEO. Er will Ende 2022 mehr als 5000 Autos pro Woche in der Gigafactory Berlin-Brandenburg bauen lassen, „hoffentlich näher an 10.000“.

Warum Musk hinsichtlich der erforderlichen Mitarbeiter für die deutsche Fabrik besorgt ist, konkretisierte er nicht. Tesla hat auch hierzulande viele Fans und gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Elektroautos. Die damit verbundenen spannenden Herausforderungen und Zukunftsaussichten haben bereits viele Topmanager von etablierten Autobauern angelockt, in der Breite sehen viele das Unternehmen hierzulande bisher aber wohl noch nicht als bevorzugten Arbeitgeber. Das könnte daran liegen, dass Tesla für sehr hohe Ansprüche und einen teils ruppigen Umgang mit seinen Angestellten bekannt ist. In Deutschland werden dem Unternehmen hier allerdings durch die arbeitnehmerfreundlichen Gesetze engere Grenzen als in den USA oder auch in China gesetzt.

Speziell der Mangel an qualifiziertem Person für die Fertigung von Akkus ist kein alleiniges Problem von Tesla oder dem deutschen Standort. So erklärten kürzlich drei bei Batteriezellen für Elektroautos führende südkoreanische Firmen, dass Fachkräftemangel die Branche zu bremsen drohe. Der Grund dafür sei die steigende Nachfrage nach Akkus, die zu neuen Anbietern und größerem Wettbewerb um Talente führt. Auch bisher exklusiv auf Zulieferer setzende etablierte Autohersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz oder General Motors steigen im großen Stil in den Markt ein.