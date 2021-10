Tesla-Chef Elon Musk bei „Giga-Fest“: Deutsche Model Y ab Dezember möglich

Tesla hatte am vergangenen Wochenende zum „Giga-Fest“ auf dem Gelände der neuen deutschen Elektroauto-„Gigafactory“ des Unternehmens eingeladen. Firmenchef Elon Musk zeigte sich am Abend selbst und sprach auf einer Bühne. Das Fest habe man für die Befürworter der Fabrik in Brandenburg nahe Berlin in der Gemeinde Grünheide organisiert, sagte er. Er beantwortete auch Fragen, unter anderem zum aktuellen Zeitplan.

Die erste Europa-Fabrik von Tesla ist hinter dem Zeitplan, eigentlich sollte schon ab Sommer das Mittelklasse-SUV Model Y die Werkshallen verlassen. Das gelang aufgrund von Verzögerungen durch Proteste von Anwohnern und Umweltschützern sowie Bauänderungen von Tesla aber nicht. Das Model Y startete daher hierzulande im August mit aus China importierten Fahrzeugen. Beim Giga-Fest sagte Musk nun, dass die deutsche Fabrik wohl noch in diesem Jahr die ersten Model Y ausliefern werde. Bis Ende 2022 solle die volle Produktionskapazität und die geplante Fertigung von Akkus erreicht werden.

Tesla baut seine Gigafactories modular und erweitert sie parallel zum laufenden Betrieb. Wie es im Hauptgebäude der deutschen Fabrik derzeit aussieht, konnten die Besucher am Wochenende bei Rundgängen erkunden. Zu sehen waren unter anderem Produktionsroboter und Maschinen, die für das Giga-Fest Abläufe ohne eigentliche Produkte durchführten. Große Bereiche des Gebäudes seien entweder noch leer oder mit Sichtschutzwänden abgetrennt gewesen, berichtet Teslamag. Das, was bislang steht, sei aber bereits produktionsbereit, hätten an verschiedenen Stationen positionierte Tesla-Mitarbeiter erklärt. Ein kurzes Video des Festivals auf Teslas YouTube-Kanal gibt Einblicke in die Fabrik.

Ein Mitarbeiter sagte einem YouTuber, dass man innerhalb von zwei Stunden nach dem „Go“ jederzeit loslegen könne. Noch fehlt dafür allerdings die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Tesla baut in Grünheide mit Vorab-Zulassungen. Die Politik hat signalisiert, dass die endgültige Zulassung wahrscheinlich ist. Abends auf dem Giga-Fest ließ CEO Musk laut Teslamag wissen, dass man dann im Prinzip loslegen könne: „Wir werden hoffentlich die ersten Autos im Dezember ausliefern“, sagte er mit Blick auf die lokale Produktion.

Musk teilte weiter mit, dass deutsche Model Y vorerst nicht mit den neuen Akkus vom Typ 4680 des Elektroauto-Pioniers gebaut werden, die als Teil der tragenden Struktur vorgesehen sind. Diese Batteriezellen will Tesla auch vor Ort herstellen, der Antrag dafür wurde aber später gestellt und das Gebäude dafür gibt es noch nicht. Zu Beginn würden die Zellen für Grünheide von außerhalb Europa kommen, sagte Musk, höchstwahrscheinlich von „Tesla China“ – also von den dortigen Lieferanten CATL und LG.

Die eigentliche Herausforderung in Grünheide sei das Erreichen der Massenproduktion, sagte Musk. Das werde ab dem Start der Produktion mehr Zeit in Anspruch nehmen, als bis dahin für den Bau der Gigafactory gebraucht wurde. „Ich bin zuversichtlich, dass wir Ende des nächsten Jahres die Massenproduktion erreichen“, so der CEO. Er will schon Ende 2022 mehr als 5000 Autos pro Woche in der Gigafactory Berlin-Brandenburg bauen lassen, „hoffentlich näher an 10.000“.