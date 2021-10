Porsche liefert mehr Taycan als 911er aus

Porsches erstes Elektroauto Taycan läuft weiter gut. Im ersten Halbjahr wurden von der Ende 2019 eingeführten Sportlimousine und dem 2021 gestarteten Derivat Taycan Cross Turismo 19.822 Exemplare ausgeliefert. Zum dritten Quartal schaffte es das Strom-Modell sogar, die Sportwagen-Ikone 911 zu übertreffen.

Zwischen Januar und September 2021 wurden 28.640 Einheiten der Taycan-Reihe in Kundenhand übergeben, der 911er kam auf 27.972 Auslieferungen. Erfolgreichstes Porsche-Modell blieb das große SUV Cayenne mit 62.451 ausgelieferten Einheiten, gefolgt vom Kompakt-SUV Macan mit 61.944 Einheiten. Die kleinen Sportwagen 718 Boxster und 718 Cayman nahmen 15.916 Kunden entgegen. Die Oberklasse-Limousine Panamera lag bei 20.275 Einheiten.

Das größte Plus verzeichneten erneut die USA: Porsche lieferte dort 51.615 Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht. Auf dem gesamten amerikanischen Kontinent kam Porsche in Summe auf 63.025 Auslieferungen, 29 Prozent mehr als in den ersten drei Quartalen von 2020.

Als größter Einzelmarkt trug China 69.789 Fahrzeuge zu den Gesamtauslieferungen bei, ein Zuwachs von elf Prozent. Insgesamt stiegen die Auslieferungen in Asien-Pazifik, Afrika und Nahost um 12 Prozent. 97.841 Kunden konnten ihren Porsche dort entgegennehmen. In Europa erfreuen sich die Sportwagen von Porsche ebenfalls großer Beliebtheit: 56.332 Fahrzeuge wurden an Kunden ausgeliefert und damit zwei Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland stieg die Nachfrage zwischen Januar und September um neun Prozent auf 19.099 ausgelieferte Einheiten.

„Die Nachfrage nach unseren Sportwagen war auch im dritten Quartal auf einem sehr hohen Niveau und wir freuen uns, dass wir in den ersten neun Monaten des Jahres bereits so viele Fahrzeuge in Kundenhand übergeben konnten“, sagte Porsche-Vertriebsvorstand Detlev von Platen. Die Auftragsbücher seien weiterhin gut gefüllt. Von Platen erwartet, dass die Absatzzahlen auch im letzten Quartal des Jahres deutlich steigen werden – trotz Chipmangel.

Die große Nachfrage nach dem ersten Elektroauto von Porsche zeichnete sich bereits kurz nach der Einführung ab. Die Zuffenhausener beschlossen deshalb schnell, die Produktionskapazität zu erhöhen. Wie viele Taycan und Taycan Cross Turismo nun pro Jahr hergestellt werden können, ist nicht bekannt. Berichten zufolge sind es derzeit 40.000 Fahrzeuge. Auf den Taycan sollen weitere Stromer folgen, als Nächstes 2022 die neue Generation des Macan auf der neuen, gemeinsam mit der Konzernschwester Audi entwickelten Elektroauto-Plattform PPE.