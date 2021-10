Analyse: Dienstwagen-Steuervorteile führen zu sozialer und ökologischer Schieflage

Die Dienstwagenbesteuerung bringt die Verkehrspolitik in Deutschland laut einer Analyse der Denkfabrik Agora Verkehrswende und des Öko-Instituts immer mehr in eine soziale und ökologische Schieflage. Schätzungen zufolge kosten die gewährten Steuernachlässe auf die private Nutzung von Firmenwagen den Staat zwischen drei und sechs Milliarden Euro pro Jahr – Tendenz steigend.

Etwa die Hälfte des Geldes gehe an das Fünftel der Haushalte mit den höchsten Einkommen, während die Haushalte der unteren Einkommenshälfte nur etwa ein Fünftel des Geldes bekommen, berichtet Agora Verkehrswende. Die geförderten Fahrzeuge seien besonders klimaschädlich, denn sie hätten durchschnittlich deutlich mehr Motorleistung (160 PS) als privat zugelassene Pkw (115 PS) und führen mit rund 30.000 Kilometern doppelt so viel im Jahr. Bei den zusätzlich eingeführten Vorteilen für voll- und hybridelektrische Fahrzeuge sei eine ökologische Lenkungswirkung nicht zu erkennen. Der Anteil vollelektrischer Pkw habe im ersten Halbjahr 2021 mit acht Prozent bei gewerblichen Neuzulassungen nur halb so hoch wie bei privaten gelegen.

„Die Reform der Dienstwagenbesteuerung ist überfällig“, sagt Agora-Verkehrswende-Direktor Christian Hochfeld. „Es reicht nicht, eine unsoziale und klimaschädliche Regelung ein bisschen ökologisch aufzuhübschen. Sie muss von Grund auf neu gestaltet werden. Das heißt erstens: Schluss mit jeglichen Privilegien für Verbrennerdienstwagen. Ob ich privat mit meinem eigenen Auto oder dem meines Arbeitgebers fahre, darf steuerlich keinen Unterschied machen. Aufbauend auf diesem Prinzip der Steuerneutralität kann die Bundesregierung vorübergehende Anreize für den Kauf und die Nutzung von nachweislich emissionsarmen Firmenwagen setzen.“

„Die geltende Regelung bemisst den geldwerten Vorteil viel zu niedrig“, bemängelt Konstantin Kreye vom Öko-Institut. „Zudem wirkt die häufig bereitgestellte Tankkarte wie eine Flatrate: Je mehr ich fahre, desto mehr bekomme ich für mein Geld. Arbeitgeber können die Nutzung eines Dienstwagens mit einem hohen Wert in Gehaltsverhandlungen einbringen. Die meist gut verdienenden Beschäftigten bekommen dafür ein größeres Auto, als sie sich privat kaufen würden. Zusätzlich werden die Betriebskosten meist vollkommen vom Arbeitgeber übernommen, so dass sie viel günstiger fahren als mit einem eigenen Pkw oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“

Dienstwagen besonders CO2-intensiv

Die Dienstwagenbesteuerung ist laut der Analyse ein wichtiger Grund für die im EU-Vergleich besonders hohen durchschnittlichen Emissionen bei gewerblichen Neuzulassungen in Deutschland. Mit 140 Gramm CO2 je Kilometer lag der Wert 2020 demnach weit über dem von Spitzenreiter Niederlande mit 98 Gramm CO2 je Kilometer.

Für Arbeitgeber und Beschäftigte lohnt es sich in Deutschland, besonders teure, oft große und damit tendenziell emissionsstarke Fahrzeuge anzuschaffen, weil dann der Steuervorteil durch Absetzbarkeit der Anschaffungskosten und Vorsteuerabzug im Vergleich zum privaten Pkw am größten ist. In den oberen Fahrzeugsegmenten sind aber bisher nur wenige vollelektrische Modelle verfügbar. Stattdessen werde die Hybridvariante mit Ladestecker gewählt, so Agora Verkehrsweise. Eine Motivation, diese Fahrzeuge elektrisch zu fahren, bestehe jedoch ohne spezifische betriebsinterne Regelungen nicht. Diese Fehlanreize bei der Beschaffung von Dienstwagen überträgen sich auf den Pkw-Bestand insgesamt, denn in Deutschland würden zwei von drei neuen Pkw gewerblich zugelassen. Nach nur zwei bis vier Jahren gingen die Dienstwagen in den Gebrauchtwagenmarkt über, wo sie noch lange privat gefahren werden.

Ein Blick auf die Verbreitung und Nutzung von Dienstwagen unterstreiche die negativen Effekte des aktuellen Steuerrechts, heißt es weiter. Über einen Dienstwagen verfügen demnach vor allem Männer mit hohem Einkommen im Alter von 40 bis 60 Jahren. Rund die Hälfte aller an Beschäftigte überlassenen Dienstwagen werde von Angestellten mit einem Bruttoeinkommen von 5000 Euro pro Monat und mehr genutzt. Die große Fahrleistung von Dienstwagen gehe nicht zuletzt darauf zurück, dass die Besteuerung meist pauschal anhand des Listenpreises festgesetzt wird. Viele Arbeitgeber würden zudem die Kraftstoffkosten übernehmen. Die Ausgaben für Anschaffung und Betrieb der Fahrzeuge könne der Arbeitgeber von der Steuer absetzen. Am Ende spare er meist mehr Lohnkosten ein, als er in den Dienstwagen investieren muss.

Die soziale und ökologische Schieflage bei der Dienstwagenbesteuerung sei in Deutschland besonders ausgeprägt, erläutert Agora Verkehrswende. Großbritannien und Belgien zum Beispiel differenzierten bei der Bemessung des geldwerten Vorteils nach CO2-Emissionen: Je höher die Emissionen, desto höher die Steuerabgabe durch die Beschäftigten. Auch die Möglichkeit des Arbeitgebers, die Fahrzeugkosten steuerlich abzusetzen, könnte je nach Höhe der CO2-Emissionen eingeschränkt werden. Denkbar wäre aber auch ein Preisaufschlag für CO2-Emissionen beim Kauf eines Fahrzeugs über die Kfz-Steuer. Zudem könnten die Unternehmen über betriebsinterne Regelungen Anreize für nachhaltigere Mobilität setzen.