Ubitricity bringt Laternen-Ladepunkt speziell für Deutschland auf den Markt

Ubitricity bietet Ladelösungen für Elektrofahrzeuge an, bekannt ist das Unternehmen vor allem für seine Lösungen fürs „Laternenladen“. Das mittlerweile zur Shell-Gruppe gehörende Berliner Start-up führt nun mit dem Produkt „Heinz“ einen standardkonformen Laternen-Ladepunkt speziell für den deutschen Markt ein.

Die am Laternenmast befestigte Lösung erlaube Stadtbewohnern unkompliziertes Laden mit einem Standardkabel des Typs 2 in unmittelbarer Nähe ihres Wohnorts, so das Unternehmen. Dabei füge sich der auch ohne Abonnement zugängliche Ladepunkt nahtlos ins Stadtbild ein, halte Gehwege frei und gebe vorhandener Infrastruktur einen weiteren Zusatznutzen. Bei dem Produkt handelt es sich um eine langsamere Lösung: Die Ladeleistung beträgt bis zu 4,6 kW einphasig.

„Ladevorgänge an Laternen in urbanen Regionen bieten enormes Potenzial, da sie Bürger*innen ohne privaten Stellplatz – in deutschen Großstädten rund 40-60% – ermöglichen, ihre Elektrofahrzeuge bequem über Nacht und ohne Extrawege zu laden“, erklärt Ubitricity. „Das Laden des E-Fahrzeugs wird damit analog zu einem Homecharger zur Nebensache. Der Laternenladepunkt ist hierzu speziell an die langen Parkzeiten angepasst und kann diese mit entsprechender Ladedauer optimal nutzen.“

Durch standardisierte Aktivierungs- und Zugangsoptionen können Ladevorgänge an den Laternen-Ladepunkten von Ubitricity über die gängigen Systeme abgewickelt werden. Für Smartphone-Nutzende ist Adhoc-Laden mittels QR-Code möglich. Zur Abrechnung stehen mehrere Zahlungsmöglichkeiten wie die Nutzung von RFID-Ladekarten oder die Apps der gängigen Anbieter von Ladeservices zur Verfügung.

Der Ladepunkt Heinz gewährleistet laut den Entwicklern durch die Einhaltung gängiger Marktstandards eine hohe Interoperabilität. „Das schlanke Produkt ist mit einem Bender Ladecontroller ausgestattet und bietet die idealen Voraussetzungen für das Aufladen über Nacht“, heißt es. Der normkonforme Ladepunkt für Elektroautos erfülle alle Anforderungen des deutschen Mess- und Eichrechts und der technischen Anschlussregeln und -Bedingungen.

Die Installation des Laternen-Ladepunktes erfordert keine Erdarbeiten, Städte und Kommunen profitierten so durch kurzfristige Planbarkeiten, niedrige Investitionskosten sowie eine schnelle Inbetriebnahme, wirbt Ubitricity. Hierbei falle im Vergleich zu größeren Ladesäulen ein deutlich geringeres Maß an Energie und CO2-Emissionen an. Durch seine geringe Anschlussleistung sei der Laternenladepunkt besonders netzverträglich. Darüber hinaus sei es im Falle veränderter Gegebenheiten im Umfeld des Ladepunkts, beispielsweise durch die Einrichtung neuer Radwege, unkompliziert möglich, den Ladepunkt an einen neuen Standort zu versetzen.