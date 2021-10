Volkswagen-Chef lässt Tesla-Boss vor Führungskräften sprechen

Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess und auch der Konzern selbst mahnen, dass der Wolfsburger Autohersteller produktiver werden muss. Neue Wettbewerber wie insbesondere Tesla würden besser und schneller, warnte Diess kürzlich Führungskräfte des Unternehmens. Wie jetzt bekannt wurde, schaltete er dabei auch Tesla-Chef Elon Musk via Video hinzu.

Musk habe am Donnerstag per Videoschaltung auf einer Volkswagen-Tagung im österreichischen Alpbach gesprochen, berichtete zunächst das Handelsblatt mit Verweis auf Teilnehmerkreise. Diess bestätigte den Bericht anschließend auf Twitter und kündigte einen Gegenbesuch im Tesla-Werk in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin an. „Wir werden euch bald in Grünheide besuchen“, teilte der Volkswagen-Chef mit. In seinem Konzern forderte der deutsche Manager ein neues „Mindeset“ und eine Revolution am Stammsitz in Wolfsburg – damit werde man trotz neuer Konkurrenz weiter Erfolg haben.

Der Chef des kalifornischen Elektroauto-Pioniers lobte dem Bericht zufolge den deutschen Konkurrenten. „Volkswagen ist eine Ikone“, habe er gesagt. „Ich bin selbst lange verschiedene VW-Modelle und einen Porsche 911 gefahren.“ Auf Diess‘ Frage, warum Tesla so viel schneller sei als die deutschen Autobauer, habe Musk geantwortet: „Es liegt am Führungsstil. Ich bin in erster Linie Ingenieur, und neben dem Auto faszinieren mich Lieferketten, Logistik und Produktionsprozesse.“ Musk habe die Erwartung geäußert, dass Volkswagen den Branchenwandel meistern werde. Er sehe den deutschen Konzern als größten Herausforderer.

Diess hat die Volkswagen-Mitarbeiter wiederholt zu raschen Veränderungen angetrieben, damit der Autobauer auch in Zukunft mit Elektroautos und umfassender Digitalisierung zu den führenden Unternehmen der Branche gehören kann. Vor wenigen Tagen hatten Spekulationen über eine möglicherweise bevorstehende Streichung Zehntausender Jobs bei Europas größtem Autobauer für Aufregung gesorgt. Diess soll Ende September im Aufsichtsrat vor einem drastischen Stellenabbau durch die Umstellung auf E-Mobilität gewarnt haben. Die Zahl 30.000 sei gefallen, wenn auch nicht als Ankündigung eines neuen Plans.

Die Äußerung von Diess hatte scharfen Protest des Betriebsrats ausgelöst. Die Konzernleitung stellte daraufhin klar, dass es keine konkreten Pläne für weitere Stellenkürzungen gebe. Man müsse aber die Kostensituation und Auslastung einiger Standorte intensiv diskutieren. Der Konzern verwies auf die neue Fabrik von Tesla in Brandenburg. Der US-Konkurrent will dort bald die ersten Elektroautos bauen, später außerdem im großen Stil Batterien. „Tesla in Grünheide wird neue Maßstäbe in der Produktivität und bei den Skalen setzen“, erklärte die Volkswagen AG über ihren Twitter-Account.

Der Volkswagen-Konzern investiert in den kommenden Jahren eine hohe zweistellige Milliardensumme in Modelle mit E-Mobilität sowie in Software und Vernetzung. Eine aktualisierte Planung wird Mitte November erwartet. „Wir haben alle Voraussetzungen“, sagte Diess: „Vor uns steht die größte Transformation der VW-Geschichte. Wir müssen liefern und dafür sorgen, das VW auch zum Ende des Jahrzehnts ein starker und erfolgreicher Konzern ist.“