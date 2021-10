Fahrdienst Sixt ride jetzt auch mit Hybrid- und Elektroautos

Der Mobilitätsanbieter Sixt erweitert sein Fahrdienst-Angebot Sixt ride um eine nachhaltigere Alternative: Künftig können Reisende beim Buchen von Transfer- oder Limousinen-Services Hybrid- oder vollelektrische Fahrzeuge wählen. Neben Berlin, Dresden und München stehen die E-Modelle in weiteren europäischen Städten zur Verfügung.

Sixt ride macht Taxi-, Limousinen- und Fahrdienste verfügbar. „Gemeinsam mit Partnerangeboten umfasst die Sixt App eines der weltweit größten Angebote dieser Art: In über 250 Großstädten in Europa und den USA können Kunden sich kurzfristig abholen lassen oder im Voraus Transfers in über 60 Ländern buchen“, so das Unternehmen. Mit der Einbindung von Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen ermögliche man den Fahrgästen nun eine CO2-sparsame Option.

Die Stromer können bei der Buchung von Fahrten online unter Sixt ride oder über die Sixt App ausgewählt werden. Die App bündelt neben dem Taxi- und Fahrservice die Autovermietung über Sixt rent, Carsharing über Sixt share sowie das Auto Abo Sixt+. „Mit der Integration eines Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugangebots in Sixt ride bieten wir unseren Kunden eine CO2-sparende Option für Transferfahrten während des Urlaubs, auf Geschäftsreisen oder im Alltag und gehen so einen weiteren Schritt in Richtung eines vollumfänglichen, nachhaltigen Angebots im Sinne unserer Kunden“, sagt Melanie Wand von Sixt ride Operations. „Wir sehen im Markt eine zunehmende Nachfrage nach Elektromobilität und freuen uns, diese auch bei unserem Fahrservice zu bedienen.“

Schon heute bestehe die Carsharing-Flotte von Sixt share zu rund einem Drittel aus Elektrofahrzeugen und biete durch die Integration von E-Rollern und E-Mopeds weitere Möglichkeiten zur CO2-armen Fortbewegung, wirbt das Unternehmen. Mit der Ergänzung von Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen in Sixt ride weite man das nachhaltige Angebot auf Fahrdienste aus.

Im August hatte Sixt bekannt gegeben, über 50 Millionen Euro in den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu investieren – in die eigenen und in öffentliche Stationen. Bisher hätten die meisten Kunden kurz vor Abgabe ihres Mietfahrzeugs getankt, das sei in Zeiten der Elektromobilität nicht mehr vorstellbar. Die geplanten Ladestationen will das Unternehmen auch Dritten zur Verfügung stellen.