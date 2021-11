MINI stellt Zukunftsstrategie vor, E-Mobilität und Nachhaltigkeit im Fokus

MIN hat seine Zukunftsstrategie vorgestellt. Die Marke setzt künftig wie der Mutterkonzern BMW verstärkt auf Nachhaltigkeit. Bis Anfang 2030 wird das Angebot komplett auf Elektroautos umgestellt. Der CO2-Fußabdruck pro Fahrzeug soll über den gesamten Produktlebenszyklus kontinuierlich gesenkt werden. Das umfasst neben der Elektrifizierung der Modellpalette Natur- und Recycling-Materialien in den Fahrzeugen, die Lieferkette sowie die ausschließliche Nutzung von Öko-Strom in der Produktion.

„Neben der Elektromobilität wird auch die Erschließung neuer Zielgruppen und Absatzmärkte für die Zukunft von MINI von entscheidender Bedeutung sein“, so Markenchef Bernd Körber. Vom Jahr 2023 an will MINI eine neue Generation von vollelektrischen Fahrzeugen präsentieren. Zwei von Beginn an für reine E-Mobilität entwickelte Modelle werden in China produziert. Der Nachfolger des aktuellen MINI Countryman wird ebenfalls von 2023 an im BMW-Werk Leipzig als Elektroauto sowie mit Verbrennungsmotoren gebaut. Alle weiteren MINI-Modelle entstehen auch künftig im britischen MINI-Werk Oxford.

„Die Neuausrichtung des Modellprogramms, der Ausbau der Produktionskapazitäten und die Eroberung neuer Zielgruppen und Märkte stehen im Mittelpunkt der Strategie, mit der MINI als weltweit agierender Hersteller von Premium-Automobilen die Voraussetzungen für profitables Wachstum schafft“, heißt es. Damit entwickele sich MINI zu einer Marke, die in zunehmendem Maße zur Rentabilität der BMW Group beiträgt. MINI konzentriere sich dabei auf Fahrzeugsegmente, Antriebstechnologien und Dienstleistungen der Zukunft. Besonderes Augenmerk liege auf der Elektromobilität, auf einem verstärkten Engagement im Crossover- und im Premium-Kompaktsegment sowie auf der Stärkung der Marktposition in China.

Aktuell hat MINI eine teilelektrische Variante des Countryman sowie eine Batterie-Ausführung des Cooper im Angebot. Das zukünftige Kern-Portfolio der vollelektrischem Fahrzeuge wird den MINI 3-Türer sowie jeweils ein Crossover-Modell im Kleinwagen- und im Premium-Kompaktsegment umfassen. Mit herkömmlichem Verbrennungsmotor-Antrieb stehen parallel dazu die Kleinwagen-Modelle der Marke und ein Crossover-Modell des Premium-Kompaktsegments zur Auswahl.

MINI geht davon aus, dass rein elektrische Automobile bis zum Jahr 2027 50 Prozent des weltweiten Gesamtabsatzes der Marke ausmachen werden. Im Jahr 2025 soll das letzte neue Modell mit reinem Verbrennungsmotor-Antrieb auf den Markt kommen. Zu Beginn der 2030er-Jahre will MINI dann eine vollelektrische Marke sein. Auch die sportliche Submarke John Cooper Works wird elektrifiziert. „Ziel ist es, den Performance-Charakter der intensiv von Rennsport-Leidenschaft inspirierten Marke auf die Elektromobilität zu übertragen. Auf diese Weise werden Nachhaltigkeit und extreme Sportlichkeit in einzigartiger Form miteinander kombiniert“, so das Unternehmen.