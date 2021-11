Fastned eröffnet fünf neue Schnelllade-Standorte in Deutschland

Das europäische Schnellladenetz von Fastned soll insbesondere in Deutschland wachsen. Das niederländische Unternehmen würde hierzulande gerne schneller und mehr Standorte eröffnen, findet dazu aber nicht genügend attraktive Standorte. Der Ausbau des Netzes läuft dennoch weiter, so wurden kürzlich fünf neue Stationen eröffnet.

Künftig ergänzen Standorte in Michelstadt, Hermsdorf, Markt Kinding, Bensheim und Eching Fastneds deutsches Schnellladenetz um fünf Stationen mit insgesamt 22 Ladepunkten, teilte das Unternehmen mit. Bundesweit wachse die Zahl der Standorte damit auf 29, europaweit auf 172.

An der A 9, Ausfahrt 69, Eching, steht jetzt die zweite der neuen „Pit-Stop“-Stationen von Fastned als Ergänzung zu Gastronomie mit 150 kW Ladeleistung. Sie verschafft der bayerischen Gemeinde vier Schnellladepunkte. Um die Wartezeit zu überbrücken, können Elektroauto-Fahrer nebenan den Fastned-Partner Burger King besuchen.

Die neuen Stationen in Hermsdorf, Thüringen und Markt Kinding, Bayern wurden nach dem Konzept einer Schnellladestation mit Durchfahrtprinzip konzipiert. In Hermsdorf können E-Auto-Fahrer an der A 4, Ausfahrt 56b, Hermsdorf-Ost, ihr Auto an sechs Schnellladepunkten laden. Eine McDonald’s Filiale findet sich in unmittelbarer Nähe. An der A 9, Ausfahrt 58, Altmühltal, stehen für die Markt Kindinger und alle Vorbeifahrenden nun vier Schnellladepunkte bereit. Die drei Standorte sind alle mit besonders schnellen 300-kW-„Hyperchargern“ ausgestattet.

Auf zwei Parkplätzen der Supermarktkette Rewe installierte Fastned jeweils vier neue Schnellladepunkte. In den hessischen Städten Bensheim am Berliner Ring 81 und in Michelstadt an der Walther-Rathenau-Allee 24 können E-Mobilisten künftig mit bis zu 50 kW laden.

„Indem wir zeitgleich fünf neue Standorte eröffnen, kommen wir unserem Ziel, europaweit 1.000 Schnellladestationen bereitzustellen, mit großen Schritten näher – die nächsten Stationen werden schon in den kommenden Monaten folgen. Dabei ist uns wichtig, dass wir unser Modell vom Schnellladen der Zukunft mit skalierbaren und attraktiven Schnellladestationen an Autobahnen, Bundesstraßen und im innerstädtischen Raum konsequent verfolgen“, so Fastned-Chef Michiel Langezaal.