Chip-Mangel: VW stoppt Elektroauto-Produktion in Zwickau und Dresden für eine Woche

Der weltweite Mangel an Computerchips führt dazu, dass viele Autohersteller teils deutlich weniger als geplant und nachgefragt produzieren können. Bei Volkswagen werden Elektroautos bevorzugt mit Halbleitern versorgt, die Bänder mussten daher zuletzt anders als bei einigen Verbrenner-Modellen nicht vorübergehend gestoppt werden. Nun treffen die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Verwerfungen in den Lieferketten aber auch die Stromer-Fertigung der Wolfsburger.

In dieser Woche werden in Zwickau und Dresden keine Autos gebaut, bestätigte ein Sprecher von Volkswagen Sachsen auf Anfrage der Automobilwoche. Dadurch fallen allerdings nur vier Produktionstage aus, da am Mittwoch in Sachsen Feiertag ist. Die verkürzte Woche habe man gezielt für die Produktionspause ausgewählt, erklärte Volkswagen.

Durch den Produktionsstopp dürften insgesamt knapp 5000 Autos nicht gebaut werden. In der Elektroauto-Fabrik Zwickau laufen sonst rund 1200 Fahrzeuge pro Tag vom Band, in Dresden 35. Betroffen sind neben der Marke VW auch die Konzerntöchter Audi und Cupra, deren kompakte Elektroautos in Zwickau hergestellt werden. Für den sächsischen Standort ist es der erste größere Ausfall seit zweieinhalb Monaten. Zuletzt hatten die Bänder dort Anfang September stillgestanden.

Der Grund für die Produktionspause ist laut der Automobilwoche, dass für wichtige Steuergeräte die Chipsätze fehlen. Für die betroffenen Mitarbeiter sei Kurzarbeit angemeldet worden. Auch im Motorenwerk in Chemnitz, wo Verbrennungsmotoren hergestellt werden, ruhe diese Woche die Produktion. Die Fertigung von Karosserien für Bentley und Lamborghini in Zwickau laufe dagegen weiter. Die E-Auto-Produktion soll in der kommenden Woche in den Werken wieder hochgefahren werden.

Die Produktionspause dürfte sich auf die ohnehin schon länger als sonst üblich ausfallenden Lieferzeiten für beliebte Modelle von Volkswagen auswirken. In Zwickau entstehen die Elektroautos ID.3 in ID.4 Serie sowie der neue ID.5 in Vorserie. Hinzu kommen die Audi-Stromer Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron sowie der elektrische Cupra Born. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden wird der ID.3 montiert, zusätzlich zu Zwickau. In beiden Werken werde ausschließlich Elektroautos auf Basis von Volkswagens Modularem E-Antriebsbaukasten (MEB) gebaut.