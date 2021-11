Toyota will sich bei Antrieben mehrere Optionen offen halten

Toyota wird immer wieder dafür kritisiert, das es nicht wie der Großteil der Branche künftig vor allem auf lokal emissionsfreie reine Batterie-Fahrzeuge setzen will. Die Japaner halten aber daran fest, vorerst weiter im großen Stil klassische Verbrenner und Hybride sowie flankierend erste Elektro- und Wasserstoffautos zu vermarkten. Entsprechend bekannte sich der Konzern nicht wie andere Hersteller kürzlich bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow zu einem schnelleren Umstieg auf Stromer. Toyota sieht sich dennoch als Treiber von Klimaneutralität.

„Toyota ebnet den Weg in die Klimaneutralität“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des weltgrößten Autoherstellers. Man feile gemeinsam mit Partnern an der Herstellung, dem Transport und der Nutzung alternativer Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren. Die noch in der Entwicklung befindlichen Technologien würden im Rahmen von Rennen und Motorsportveranstaltungen getestet.

Um den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor zu mindern, reiche die Elektrifizierung der Fahrzeugpalette allein nicht aus, so Toyota. Deshalb arbeite man mit den Zweiradherstellern Kawasaki und Yamaha sowie den Automarken Mazda und Subaru an Alternativen für klassische Verbrennungsmotoren. Hierzu gehörten vor allem synthetische Kraftstoffe. Nachdem Mazda bereits einen komplett aus Biomasse gewonnenen Diesel getestet habe, würden auch Toyota und Subaru im nächsten Jahr mit Fahrzeugen in der japanischen „Super Taikyu Series“ starten, die ebenfalls CO2-neutralen, aus Biomasse gewonnenen Kraftstoff nutzen. Der gemeinsame Wettbewerb im Rennsport solle die technologische Entwicklung beschleunigen.

Daneben könnten auch Wasserstoffmotoren eine Möglichkeit sein, so Toyota weiter. Man habe ein solches Triebwerk, das mit Wasserstoff anstelle von Benzin betrieben wird und dadurch keinerlei CO2-Emissionen ausstoße, schon im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Fuji erfolgreich getestet. Für den Einsatz im Motorsport würden Leistung und Drehmoment sukzessive verbessert. Parallel dazu prüfe Kawasaki und das an der Entwicklung des Toyota-Motors beteiligte Yamaha den Einsatz eines Wasserstoffmotors in Motorrädern. Weitere Zweiradhersteller wie Honda und Suzuki könnten sich der Forschungsinitiative anschließen.

Eine wichtige Rolle spiele dabei, dass Herstellung und Transport des Wasserstoffs „grün“ erfolgen, betont Toyota – also ohne den Verbrauch fossiler Energien. Man arbeite hier mit Partnern und lokalen Gemeinden wie Fukuoka City zusammen. Die in der gleichnamigen Präfektur gelegene Stadt produziere Wasserstoff mithilfe des bei der Abwasseraufbereitung entstehenden Biogases, was keine zusätzlichen Emissionen verursache.

Da im Motorsport zudem eine schnelle Betankung entscheidend sei, habe Toyota den Pumpendruck erhöht. Dadurch ließen sich Rennwagen in weniger als zwei Minuten mit Wasserstoff befüllen. „Ein Beispiel dafür, wie sich Verbesserungen im Motorsport auch positiv auf den normalen Straßenverkehr auswirken könnten“, so die Japaner.

„Der Feind ist Kohlenstoff, nicht der Verbrennungsmotor“

„Der Feind ist Kohlenstoff, nicht der Verbrennungsmotor. Wir sollten uns nicht nur auf eine Technologie konzentrieren, sondern die Technologien nutzen, über die wir bereits verfügen“, sagte Toyota-CEO Akio Toyoda während der Klimakonferenz ihn Glasgow bei Tests von Wasserstoff-Prototypen auf einer Rennstrecke in Japan. „Bei der Klimaneutralität geht es nicht darum, eine einzige Wahl zu haben, sondern darum, sich Optionen offenzuhalten.“

Toyota hat besonders lange damit gezögert, Elektroautos für den Massenmarkt zu entwickeln. Im November wurde mit dem SUV bZ4X der erste einer Reihe von geplanten Voll-Stromern vorgestellt. Toyota-Vizepräsident Shigeru Hayakawa betonte allerdings in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters: „Wir wollen nicht als Hersteller von Elektrofahrzeugen gesehen werden, sondern als klimaneutrales Unternehmen.“

Ein wesentlicher Grund für das Festhalten von Toyota an mehreren Antriebsarten ist laut Insidern, dass leichter als Verbrenner herzustellende Elektroautos deutlich weniger Arbeitsplätze erfordern. Der sich daraus ergebende Jobabbau in der Produktion sei im Heimatmarkt des japanischen Unternehmens politisch besonders schwer durchzusetzen. Hinzu kommt, dass Toyota schon früh auf effiziente Hybridtechnik gesetzt hat und deshalb heute weniger Druck durch strengere Emissionsvorgaben hat. Der Konzern treibt zudem Wasserstoff-Elektroantriebe voran und will diese zu einem zentralen Standbein seines Geschäfts machen.