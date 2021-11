Analyse: Stromverbrauch steigt bis 2030 deutlich, E-Mobilität zentraler Treiber

Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine Analyse zur Entwicklung des Stromverbrauchs vorgelegt. Darin wird der Bruttostromverbrauch im Jahr 2030 auf 658 Terawattstunden (TWh) geschätzt – ein Plus von 11 Prozent gegenüber 2018. In der vorläufigen Schätzung, die Bundeswirtschaftsminister Altmaier im Juli dieses Jahres vorgelegt hatte, war eine Bandbreite von 645 bis 665 TWh für den Bruttostromverbrauch 2030 ermittelt worden. Vor allem die Elektromobilität sorgt für einen wachsenden Stromverbrauch.

Die aktualisierte Abschätzung basiert auf laufenden Szenariorechnungen, in denen die aktuellen Ziele des Klimaschutzgesetzes für das Jahr 2030 berücksichtigt wurden. Der Anstieg des Stromverbrauchs ist laut dem Wirtschaftsministerium vor allem zurückzuführen auf den Verkehrssektor und den steigenden Anteil der E-Mobilität, die elektrischen Wärmepumpen in Gebäuden und Wärmenetzen, die Erzeugung von Elektrolyse-Wasserstoff sowie die Produktion von Batterien. Eine steigende Stromeffizienz und der rückläufige Kraftwerkseigenverbrauch aufgrund des Ausstiegs aus Kernenergie und Kohle dämpfen den Anstieg des Stromverbrauchs.

Haupttreiber des Verbrauchsanstiegs ist der Analyse zufolge der Verkehrssektor. Insbesondere die gesteigerte Elektromobilität im Straßenverkehr trägt demnach zum Anstieg bei (+68 TWh). Davon entfallen rund 44 TWh auf Pkw, 7 TWh auf leichte Nutzfahrzeuge und 17 TWh auf schwere Nutzfahrzeuge. Wird zusätzlich der Stromverbrauch für Busse und Zweiräder hinzugezählt, ergibt sich im Jahr 2030 insgesamt ein Stromverbrauch für die E-Mobilität von rund 70 TWh (ohne Schienenverkehr).

Die Zahl der batterieelektrischen Fahrzeuge steigt in dem angenommenen Szenario bis zum Jahr 2030 auf 16 Millionen Pkw, hinzu kommen 2,2 Millionen Plug-in-Hybride. Im Jahr 2018 gab es erst rund 100.000 Elektro-Pkw, der damit verbundene Stromverbrauch lag bei schätzungsweise 0,3 TWh. Durch den Betrieb von Batteriefabriken, insbesondere für Elektroautos, entstehen neue industrielle Großverbraucher, die einen erwarteten Stromverbrauch im Jahr 2030 von annähernd 15 TWh haben, gegenüber 0 TWh im Jahr 2018.

Zu den weiteren Haupttreibern des Stromverbrauchs in Deutschland gehören der Schienenverkehr, Wasserstoff-Elektrolyse, Wärmepumpen und Rechenzentren. Zu sinkendem Stromverbrauch führen bei der erwarteten Entwicklung die Steigerung der Energieeffizienz im privaten und gewerblichen Bereich, ein sinkender Kraftwerkseigenverbrauch sowie die Reduktion des Strombedarfs bei der sonstigen Umwandlung. In der Modellierung wird von einem konstanten Anteil der Netzverluste von 4,5 Prozent am Bruttostromverbrauch ausgegangen. Entsprechend steigen die Netzverluste proportional zum Strombedarf an.

Energiebranche geht von 700 TWh aus

„Es ist schon seit Langem klar, dass mehr Strom benötigt wird, wenn Millionen E-Autos und Wärmepumpen auf dem Markt sind und immer mehr grüner Wasserstoff produziert wird. Die zunehmende Digitalisierung wird den Stromverbrauch zusätzlich erhöhen. Es ist daher richtig, dass das Bundeswirtschaftsministerium seine Erwartungen an den künftigen Stromverbrauch nun hochgeschraubt hat“, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

„Die CO2-Minderungsziele des novellierten Bundes-Klimaschutzgesetzes haben den Handlungsdruck noch einmal deutlich verschärft. Der BDEW geht von einem noch größeren Strombedarf in Höhe von etwa 700 TWh aus“, so Andreae weiter. „Aus unserer Sicht ist zudem ein höherer Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von 70 Prozent bis 2030 erforderlich, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Und es macht einen Unterschied, ob wir 500 Mrd. kWh Strom zu mindestens 70 Prozent erneuerbar erzeugen müssen oder 700 Mrd. kWh. Dadurch wird eine Anhebung der Ausbaupfade im EEG notwendig: Dies könnte für 2030 etwa 100 Gigawatt (GW) für Windenergieanlagen an Land, 11 GW für Biomasse und mindestens 150 GW für PV (Dach und Freifläche) bedeuten.“

Der BDEW fordert, Hemmnisse für den Ausbau der Windenergie an Land zu beseitigen und für einen Photovoltaik-Boom zu sorgen. Auch ein schnellerer Netzausbau und -umbau werde durch den steigenden Strombedarf dringlicher. „Nur so wird sichergestellt, dass grüne Energie jederzeit dorthin gelangen kann, wo sie gebraucht wird. Hierfür werden Milliarden-Investitionen erforderlich sein“, so der Verband. Um die Versorgungssicherheit auf dem aktuellen hohen Niveau zu halten, müssten alle Flexibilitätspotenziale etwa über Lastmanagement und Speicher gehoben werden. Unabdingbar für die erforderliche gesicherte Leistung sei ein Zubau von Gaskraftwerken, „die Wasserstoff-ready sind“ und zunehmend mit erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen betrieben werden. Hierfür müssten die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden.