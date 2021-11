Africa GreenTec betont Nutzen eines „zweiten Lebens“ für ausgediente Elektroauto-Akkus

Das Sozialunternehmen Africa GreenTec will zusammen mit Audi zeigen, wie gebrauchte Elektroauto-Akkus ländliche Regionen in Afrika mit erneuerbarer Energie versorgen können. Eine Mitteilung dazu sorgte im November für Lob und Kritik. Auf letztere geht der Vorstand und Gründer von Africa GreenTec Torsten Schreiber ein.

Africa GreenTec nutzt seit 2015 Lithium-Ionen-Speicher in seinem „Solartainer“, um Dörfer in Subsahara-Afrika mit Energie zu versorgen. Dabei verteilt ein intelligentes Stromnetz den Strom über ein PrePaid-Tarifsystem und ermöglicht Datenanalysen sowie Fernwartung. Künftig steuert auch Audi Batterien mit hoher Kapazität aus Elektrofahrzeugen für die Dorf-Elektrifizierung bei.

An dem Zustandekommen der Kooperation mit dem Autohersteller habe man mehrere Jahre gearbeitet, erklärte Schreiber gegenüber ecomento.de. „Es ist nicht nur so, dass hier ein deutscher Automobilkonzern erstmalig offen mit einem Sozialunternehmen zusammenarbeitet, sondern vor allem ist die Entwicklungszusammenarbeit eine riesige Chance für Millionen Menschen im globalen Süden, die Gestehungskosten von erneuerbaren Energien drastisch zu reduzieren.“

Automobilkonzerne würden in den nächsten Jahren zu den größten Energieversorgungsunternehmen, wenn die Mobilität auf Batterie-Fahrzeuge umschwenkt, so Schreiber. Viele seien sich nicht bewusst, was es bedeute, wenn mit Elektroautos „Millionen Megawattstunden Speicherkapazität“ vor Häusern, Unternehmen und Geschäften stehen, die in einer digital vernetzten Welt Energie teilen und speichern können.

„Es ist der fehlende Schub, den die Energiewende in den Industriestaaten braucht auf dem Weg zu einer 100% erneuerbaren Energieversorgung und Mobilität“, glaubt der Africa-GreenTec-Gründer. Technisch gesehen entstünden nach der Nutzung der Energiespeicher in der Mobilität gebrauchte Speicher, die für die Mobilität nicht mehr ausreichend Energiedichte bieten. Für den Einsatz in stationären Anwendungen wie etwa bei Africa GreenTec zur Elektrifizierung von Inselnetzwerken in Dörfern in Afrika seien diese Speicher aber noch mehrere Jahre geeignet.

„Es ist also mitnichten eine Entsorgung oder ‚Müll‘ sondern wir verlängern durch die Nutzungsänderung des Speichers dessen Lebenszyklus in unserer Anwendung um viele Jahre und schonen somit nicht nur die Ressourcen, sondern beeinflussen erheblich den CO2-Fussabdruck der Speicher insgesamt und somit den Impact auf das Klima“, betonte Schreiber. Er adressiert damit den Vorwurf, dass die Initiative „Sondermüll“ nach Afrika entsorge.

Aktuell gehe es bei dem Vorhaben nicht darum, ein paar Speicher von Audi in einem sinnvollen Kontext zu nutzen, um einen kurzfristigen Effekt zu erzielen, sondern die Machbarkeit und Funktionsweise eines solchen „zweiten Lebens“ von Akkus zu untersuchen. „Es ist ein Feldversuch, der nicht nur für unser Unternehmen und für den Automobilkonzern höchst spannend ist, sondern eine bahnbrechende Chance für alle Speicheranwendungen bietet. Es ist eine Sektorkopplung in doppeltem Sinne“, so Schreiber. Er verspricht, dass er die Speicher „nicht in Afrika im Sand verbuddeln“, sondern die Module einem Kreislauf der Wertstoff-Verwertung zuführen werde.