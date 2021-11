Volkswagen bereitet Mitarbeiter in „Escape Rooms“ auf E-Mobilität vor

Damit die von Volkswagen eingeleitete Umstellung auf Elektromobilität gelingt, müssen die Mitarbeiter mitziehen und auch für die neue Antriebstechnik ihr Bestes geben können. Der Konzern setzt dazu auf eine breit angelegte Qualifizierungsoffensive, dabei kommen auch sogenannte Escape Rooms zum Einsatz.

Im Rahmen des Qualifizierungsprogramms für Elektromobilität setzt Volkswagen laut der Automobilwoche erstmals auf einen selbst konzipierten Escape Room. In diesem durchlaufen Teams von vier Mitarbeitern spielerisch den Transformationsprozess vom Verbrenner zur E-Mobilität. Der erste Raum entstand im letzten Jahr im Volkswagen-Werk in Zwickau und wurde bisher von rund 3000 Mitarbeitern genutzt.

Bei Escape Rooms handelt es sich um abgeschlossene Rätsel-Räume, aus denen sich Spieler innerhalb von meist 60 Minuten durch das Lösen von Aufgaben wie Schlösser knacken, Codes austüfteln und Hinweise finden selbst wieder befreien müssen. Ricardo Schönherr, Leiter Produktionssysteme bei Volkswagen Sachsen, und sein Team haben laut dem Bericht den ersten Raum in einem deutschen Automobilwerk entwickelt.

„Es ging uns darum, die Ängste zu nehmen. Wir wollten nicht von der Kanzel predigen, sondern den Mitarbeitern bei ihrer Qualifizierung für die Elektromobilität auch einen Erlebniseffekt vermitteln“, sagte Schönherr der Automobilwoche. Stefan Loth, Chef von Volkswagen Sachsen, ergänzte: „Es ist nur ein Beispiel, wie bei uns die Transformation hin zur Elektromobilität angenommen und vorgelebt wird.“

Der Escape Room in Zwickau besteht aus drei Abschnitten, die in je 20 Minuten geknackt werden müssen. Los geht es in der Vergangenheit mit den allerersten Elektromotoren über die Gegenwart mit Verbrennern entlang eines Zeitstrahls bis in die Zukunft, in der ab 2022 bis zu 300.000 Stromer in Zwickau vom Band laufen sollen. In jedem Raum haben die Mitarbeiter andere Rätsel zu lösen. Die Ausstattung beschaffte das Team von Schönherr selbst, die Requisiten für die Rätsel stammen aus dem Werk Zwickau und auch vom Gebrauchtwarenportal Ebay.

Das Konzept kommt offenbar bei den Mitarbeitern an, es wird daher auch in weiteren Werken und bei anderen Konzernmarken eingeführt. Ein neuer Raum entstand laut der Automobilwoche bereits im Werk im niedersächsischen Emden. Das Škoda-Werk in Mladá Boleslav hab die Idee kopiert. Auch im US-amerikanischen Volkswagen-Werk in Chattanooga, Tennessee gebe es Pläne, die Mitarbeiter für 60 Minuten Rätsel lösen zu lassen.