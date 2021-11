Wissenschaftler: Grünen Wasserstoff vorerst nicht in Autos einsetzen

Gemäß den Bekanntmachungen und Ankündigungen der großen Autohersteller haben sich im Kampf um die Antriebsart der Zukunft reine Batterie-Fahrzeuge durchgesetzt. Einige Autobauer, Zulieferer und die Kraftstoffindustrie wollen aber weiter auch mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stromer etablieren. Laut Wissenschaftlern sollte Wasserstoff bis auf Weiteres jedoch vorrangig dort eingesetzt werden, wo eine direkte Elektrifizierung mit grünem Strom nicht möglich ist – zum Beispiel in der Industrie, bei Fernflügen und im Schiffsverkehr.

Grund für die Empfehlung ist, dass grüner Wasserstoff noch für viele Jahre nicht in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen wird. Das zeigen Experten aus sechs Instituten in einem Papier für das vom Bund geförderte Kopernikus-Projekt Ariadne. Um bis Ende des Jahrzehnts nur ein Prozent der Endenergienachfrage in der EU mit heimischem grünem Wasserstoff zu decken, müsse dessen Produktion um rund 70 Prozent pro Jahr von 2023 bis 2030 steigen, sagte Falko Ueckerdt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung der Deutschen Presse-Agentur. Sie müsse ähnlich schnell wachsen wie Solarenergie und doppelt so schnell wie Windenergie – jeweils in ihren besten Zeiten.

Grüner Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbarer Energie gewonnen wird, kann als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um etwa in Industrie und Verkehr die Nutzung von Kohle, Öl und Erdgas abzulösen. Die Bundesregierung will deswegen den Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne in Deutschland vorantreiben. Sie geht allerdings davon aus, dass ein großer Teil der benötigten Wasserstoff-Menge auf absehbare Zeit importiert wird.

Neben knapper Solar- und Windenergie stellen die Produktionsanlagen für Wasserstoff eine Herausforderung dar. Wasserstoff entsteht zum Beispiel durch Elektrolyse von Wasser, das in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Es seien zwar deutlich mehr Produktionsanlagen vorgesehen, erklärte Ueckerdt, für 80 Prozent der schon für 2023 angekündigten Projekte gebe es aber noch keine finale Investitionsentscheidung. „Wir sehen also eine Industrie, die im Grunde bereit ist, zu investieren, aber vor allen Dingen noch die politischen Rahmenbedingungen braucht, den Business Case braucht, um dann wirklich zu investieren.“

Ueckerdt sieht eine große Unsicherheit, wie schnell die Produktion von Wasserstoff wächst. Es könne schneller gehen als zum Beispiel bei Solarenergie, weil etwa der große politische Wille zum Klimaschutz und das große Interesse finanzstarker Unternehmen da seien. Aber es könnte auch langsamer gehen. „Wasserstoff ist ein neuer Energieträger. Wir versuchen etwas, was nie da gewesen ist, nämlich gleichzeitig eine Nachfrage, eine Infrastruktur und ein Angebot hochzufahren“, so der Forscher. Das brauche insbesondere bei der Infrastruktur Koordination, die dann auch zur internationalen Koordination werde. Ausdrücklich wird in dem Papier der Wissenschaftler in dieser Situation empfohlen, vor allem auch den Import von grünem Wasserstoff mit Nachdruck zu entwickeln.

Positiv äußern sich die Experten auch zu Wasserstoff, der bereits heute in größeren Mengen aus Erdgas gewonnen werden kann. Eine „blaue Wasserstoffbrücke“ könnte das Angebot klimafreundlichen Wasserstoffs erhöhen und eine frühere Transformation hin zu Wasserstoff ermöglichen, heißt es in ihrem Papier.