Toyota rückt bei Elektroautos Bezahlbarkeit statt Reichweite in den Fokus

Toyota geht bei Elektroautos weiter deutlich zögerlicher als die direkten Wettbewerber vor. Die Japaner wollen weiter einen breiten Mix an Fahrzeugen mit verschiedenen Antrieben anbieten. Angesichts der steigenden Nachfrage fährt aber auch der weltgrößte Autohersteller sein Stromer-Angebot hoch. Im Fokus stehen dabei Bezahlbarkeit, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit.

Cooper Ericksen ist Vizepräsident bei Toyota Nordamerika im Bereich Produktplanung und -strategie. Im Gespräch mit dem Portal Green Car Reports erläuterte er die Denkweise des Konzerns bei E-Mobilität. Um wirklich einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben, müsse man eine große Anzahl von Autos verkaufen. Auch Toyota wolle mittel- bis langfristig Millionen klimafreundlicherer Elektroautos absetzen. „Es ist also wirklich wichtig, dass der Preis so gestaltet ist, dass wir ein echtes Geschäftsmodell daraus machen können“, sagte Ericksen.

Toyota hat im September angekündigt, in den nächsten Jahren Milliarden in Batterien zu investieren, um die Batteriekosten pro Fahrzeug um 50 Prozent gegenüber dem demnächst startenden Elektro-SUV bZ4X zu senken. „Unterm Strich sehen wir die Reichweite von Elektrofahrzeugen mit der Zeit ähnlich wie die Pferdestärken“, erklärte Ericksen. Die Kunden hätten gerne 400 PS, gäben sich aber aus Kostengründen auch mit 120 PS zufrieden. „Batterien sind teuer, und je größer die Batterie ist, desto teurer ist sie“, so der Manager. „Der Trick ist also, dass es langfristig nicht nur um Reichweite, Reichweite, Reichweite geht, sondern darum, die Reichweite und den Preis an das anzupassen, was sich der Verbraucher leisten kann.“

Die „Angst vor der Reichweite“ werde nachlassen, wenn die Menschen sich an Elektroautos gewöhnen, glaubt Ericksen. Viele Käufer von E-Fahrzeugen würden verstehen, dass sie nicht über 500 oder 600 Kilometer Reichweite benötigen – „und schon gar nicht in einem zweiten oder dritten Auto“. Toyota versuche, die richtige Batteriegröße für die Anforderungen und Budgets der Kunden zu finden. „Und wir denken, dass wir mit dem bZ4X jetzt ziemlich genau dort sind. Wird es längerfristig Kunden geben, die höhere Reichweiten verlangen? Auf jeden Fall“, so Ericksen.

Toyota will den Markt kennenlernen

Über 500 oder 600 Kilometer sieht der Toyota-Manager als ein Ziel für Luxusautos, wie sie die Tochter Lexus anbietet. Wann es ein solches Modell geben könnte, sagte er nicht. Das untere Ende bei der Reichweite hält Ericksen für interessanter. „Was ist die niedrigste Zahl, die man anbieten kann, die für den Kunden erschwinglich ist und seinen Bedarf deckt?“ Toyota werde in den nächsten Jahren einige Modelle auf den Markt bringen, mit denen es die Anforderungen des Marktes besser kennenlernen kann. Das sei wichtig, da die für die Reichweite nötige Batteriegröße großen Einfluss auf die Ressourcen hat.

„Wir müssen wirklich vorsichtig sein, wenn wir E-Fahrzeuge mit 200-kWh-Batterien bauen und man dafür vier E-Fahrzeuge bauen kann… Wir müssen als Gesellschaft und als Industrie darüber nachdenken, was für die Verbraucher das Beste in dem Umfeld ist“, sagte Ericksen.

Ein weiterer Fokus neben den Preisen und Batteriegrößen von Elektroautos liegt bei Toyota auf der Haltbarkeit der eingesetzten Akkupakete. „Wenn man sich nicht um die Verschlechterung kümmert, sinkt die Rendite“, sagte Ericksen. Aktuelle Stromspeicher verlieren mit der Zeit an Leistungsfähigkeit. Toyota will hier neue Maßstäbe setzen und stellt für den bZ4X 90 Prozent der ursprünglichen Speicherkapazität – und damit der Reichweite – in Aussicht. Für aktuelle Elektroautos versprechen die Hersteller nach den ersten Jahren Nutzung meist mindestens 70 Prozent verbleibende Speicherkapazität.