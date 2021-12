Renault ZOE im Oktober 2021 beliebtestes Elektroauto in Europa

Im September überraschte das Mittelklasse-Elektroauto Model 3 von Tesla mit 24.591 Exemplaren als Europas meistverkauftes Auto über alle Antriebsarten hinweg. Im Oktober schaffte es der US-Stromer laut dem Markbeobachter Jato Dynamics noch nicht einmal in die Top 10. Der Grund dafür dürfte das neue Vierteljahr sein, Tesla ist traditionell vor allem am Quartalsende stark. Den Spitzenplatz übernahm im Oktober eine als Verbrenner und vollelektrisch erhältliche Baureihe. Elektroautos glänzten bei ihrem Anteil an den Verkäufen.

Der Oktober war ein schwieriger Monat für die europäische Automobilindustrie: Die Gesamtzulassungen gingen um 30 Prozent auf 790.652 Einheiten zurück. Dazu Jato-Analyst Felipe Munoz: „Der Mangel an Halbleitern erweist sich als ebenso schwerwiegend wie die Covid-Schließungen im letzten Jahr. Wir haben gesehen, wie Fabriken auf dem ganzen Kontinent geschlossen wurden, und derzeit kämpft die Industrie darum, eine Lösung für die Krise in der Lieferkette zu finden.“

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich das Gesamtvolumen für die 26 europäischen Märkte mit einem Anstieg um 2,6 Prozent auf 9,85 Millionen Einheiten im Vergleich zu 2020 weiterhin besser entwickelt. Allerdings verringerte sich der Abstand im Vergleich zum Anstieg von 7 Prozent im September wieder. Die Verwerfungen in der Lieferkette haben direkte Auswirkungen auf die Verkaufsführerschaft auf dem europäischen Markt: Laut den Daten von Jato war der vergangene Monat das zweite Mal in diesem Jahrhundert, dass die Volkswagen-Gruppe die Führungsposition bei den monatlichen Zulassungen nach Herstellern verloren hat. Dies sei das erste Mal seit seiner Gründung Anfang des Jahres, dass der aus Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe entstandene Stellantis-Konzern den deutschen Autohersteller überholt hat.

Volkswagen hat der Auswertung zufolge vergangenen Monat einen Absatzrückgang von 42 Prozent verzeichnet, der in allen Ländern außer Irland zweistellig ausfiel. Am stärksten betroffen waren die Segmente Kompakt- und Mittelklassewagen. „Die Automobilhersteller sind gezwungen, ihre umsatzstärksten Segmente zu bevorzugen, was bedeutet, dass die wenigen verfügbaren Halbleiter ausschließlich für die Produktion von SUV und E-Fahrzeugen verwendet werden“, erklärte Munoz.

Der Marktanteil von SUV stieg laut Jato von 40,7 Prozent im Oktober 2020 auf einen neuen Monatsrekord von 46,8 Prozent im zurückliegenden Monat. Im Gegensatz zu den traditionellen Segmenten hat die Nachfrage nach SUV weiter an Dynamik gewonnen, da die Hersteller ihre neuen E-Alternativen auf den Markt bringen. Das Segment wurde von der Volkswagen-Gruppe, Stellantis und Hyundai-Kia angeführt. Dabei verzeichnete nur letzterer Autokonzern mit +23 Prozent ein besonders starkes Wachstum, was auf aktuelle Markteinführungen zurückzuführen ist. Toyota an sechster Stelle konnte sein Volumen um drei Prozent steigern.

Im Laufe des Monats wurden insgesamt 181.300 Batterie-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride zugelassen, was einem Anteil von 22,9 Prozent am Gesamtmarkt entspricht – ein neuer Monatsrekord für die Stromer. Während das E-Segment seinen Aufwärtstrend fortsetzt, haben Dieselfahrzeuge in Europa zu kämpfen und ihr Marktanteil ist auf nur noch 19 Prozent gesunken.

Infolge der aktuellen Herausforderungen für die Autobranche kam es zu erheblichen Veränderungen in der Rangliste der einzelnen Modelle: Das als Verbrenner und Elektroauto erhältliche Kompakt-SUV Peugeot 2008 sicherte sich zum ersten Mal seit seiner Einführung im Jahr 2013 den Spitzenplatz. Stellantis konnte fünf seiner Modelle in den Top 10 platzieren, gefolgt von der Renault-Gruppe mit zwei Modellen und der Volkswagen-Gruppe, Ford und Hyundai mit je einem Modell.

Bei den Elektroautos war im Oktober der Renault ZOE mit 6439 Exemplaren das meistverkaufte Modell. Dahinter folgten der VW ID.3 (5539), Dacia Spring (5277), Skoda Enyaq iV (5166) und VW ID.4 (4847).