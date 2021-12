Nissan baut Schnellladenetz in Deutschland und Europa aus

Nissan hat kürzlich mitgeteilt, Milliarden in seine Elektrifizierung zu investieren. Es sollen unter anderem 15 reine E-Fahrzeuge neu eingeführt werden. Teil der Strategie für die nächsten acht Jahre „Ambition 2030“ sind auch umgerechnet 157 Millionen Euro für Ladeinfrastruktur. Nun konkretisierte der japanische Autobauer, was er hierzulande im Bereich Elektroauto-Tanken vorhat.

Man werde mit Technologie-Partnern das Netz an Schnellladestationen in Europa „massiv“ ausbauen, kündigte Nissan an. In Deutschland und Großbritannien arbeite man dabei mit dem Energiekonzern E.On zusammen. Die neue strategische Partnerschaft sei das jüngste Beispiel für die von Nissan beschleunigte Elektrifizierung der Mobilität. Mit Unterstützung der europäischen Händler erweitere und ergänze das Unternehmen die Ladeinfrastruktur in insgesamt 18 Ländern.

Bis 2024 sollen 70 Prozent der Nissan-Partnerbetriebe über kombinierte CCS- und CHAdeMO-Gleichstrom-Schnellladestationen verfügen. In Kooperation mit E.On kommen nach Angaben des Unternehmens in Deutschland neben ABB Chargern mit 24 Kilowatt (kW) und 50 kW Leistung optional auch Schnelllader des Herstellers Alpitronic mit bis zu 150 kW zum Einsatz.

Nissan liefert den elektrischen Kompaktwagen LEAF – lange Zeit das weltweit meistverkaufte Elektroauto – auch in Europa mit dem japanischen Schnellladestandard CHAdeMO aus. Der batteriebetriebene SUV-Crossover Ariya und der Elektro-Kleintransporter Townstar kommen dagegen mit Stecker nach der europäischen CCS-Norm auf den Markt. Auch die weiteren neuen Voll-Stromer der Marke dürften in der Region mit CCS-Stecker ausgerüstet sein. E-Autos mit CHAdeMO-Stecker sind in Europa selten, deshalb werden hier seit Jahren mehrheitlich CCS-Schnellladestationen aufgebaut.

Die Nutzung der neuen Schnellladesäulen von Nissan ist nicht exklusiv Kunden des Unternehmens vorbehalten. „Unabhängig von Fabrikat und Ladeleistung lassen sich die Charger über eine Vielzahl an Möglichkeiten aktivieren, wie beispielsweise per Plugsurfing-Abo oder dank Hubject-Roaming-Einbindung auch über andere Fahrstromanbieter“, heißt es. Zudem führt Nissan an diesen neuen Stationen erstmals auch das Direktbezahlen ein. So können Kunden ohne einen Ladestrom-Vertrag mittels QR-Code auch per Kreditkarte zahlen. Die Preise werden individuell vom Händler bestimmt. Nissan-Kunden profitieren beim Ladevorgang über die „Nissan Charge App“ von Sonderkonditionen.

„Seit der Markteinführung des LEAF als weltweit erstem Elektrofahrzeug für den Massenmarkt 2010 macht Nissan die Vorteile der Elektromobilität jeden Tag erlebbar“, so Nissan-Manager Jean-Philippe Roux. „Jetzt schlagen wir mit dem innovativen Coupé-Crossover Ariya und dem vielseitigen Nutzfahrzeug Townstar ein neues Kapitel in unserer elektrifizierten Produktpalette auf und treiben zugleich den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Zusammenarbeit mit Allego und E.On voran – ein weiteres Beispiel für unser kontinuierliches Engagement.“