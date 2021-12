Polestar gibt Vorschau auf Elektro-SUV Polestar 3 und bekräftigt Wachstumspläne

Die Volvo-Schwestermarke Polestar plant nur noch Elektroautos. Drei neue Modelle neben der aktuellen Mittelklasse-Limousine Polestar 2 wurden im September mit Tüchern verdeckt angeteasert. Nun gibt es eine etwas konkretere Vorschau auf das SUV-Modell Polestar 3. Die schwedische Marke bekräftigte zudem ihre Wachstumspläne.

Der Polestar 3 wird als elektrisches „Performance-SUV“ beschrieben, die offizielle Vorstellung ist im nächsten Jahr geplant. Das Fahrzeug ist das erste SUV des Unternehmens und wird auch als erstes Modell in den USA gebaut. „Wir werden in Amerika für Amerikanerinnen und Amerikaner bauen“, sagte Firmenchef Thomas Ingenlath. „Polestar 3 soll im Jahr 2022 auf den Markt kommen und als Premium Elektro Performance SUV das Design von SUVs im Elektrozeitalter definieren.“ Kunden in Europa werden den Polestar 3 wie bisher den Polestar 2 aus chinesischer Produktion erhalten.

Der Polestar 3 soll eines „der klimaschonendsten Autos aller Zeiten“ sein, erklärte Polestar. In früheren Meldungen hieß es, dass das neue Elektroauto mit einem Antriebsstrang angeboten werde, der „eine für Polestar einzigartige Spitzenleistung“ habe. Das Fahrzeug baut auf einer neuen Architektur auf, die von Grund auf für E-Antrieb entwickelt wurde. Das SUV soll auch über branchenführende Konnektivitätsfunktionen verfügen, die auf Googles Infotainmentsystem Android Automotive OS basieren. Hinzu sollen hochwertige, sicherheitsorientierte autonome Fahrfunktionen kommen.

Bei einer Veranstaltung in New York stellte Ingenlath die Marken- und Wachstumsziele von Polestar vor. Er erklärte, dass es seiner Meinung nach einen grundlegenden Unterschied zwischen Polestar und vielen anderen Elektroauto-Unternehmen gibt: „Wir sind kein virtuelles Unternehmen, das darauf wartet, Fabriken zu bauen und Autos zu verkaufen. Wir sind ein reales Unternehmen, das Autos bereits auf der ganzen Welt produziert und vermarktet. Unsere beiden preisgekrönten Fahrzeuge fahren auf den Straßen von 14 Märkten weltweit und wir erwarten, dass wir in diesem Jahr rund 29.000 Fahrzeuge verkaufen werden.“

Ingenlath unterstrich auch die etablierten Produktions- und Vertriebskapazitäten von Polestar und sagte, dass Polestar plane, in den nächsten drei Jahren jedes Jahr ein neues Fahrzeug auf den Markt zu bringen, beginnend mit dem Polestar 3. Die Marke werde zudem ihre Präsenz bis Ende 2023 auf mindestens 30 globale Märkte ausweiten. Durch die Expansion in die neuen Märkte, die Einführung von drei neuen Fahrzeugen und den weiteren Ausbau der bestehenden Märkte will Polestar seinen weltweiten Absatz von rund 29.000 Fahrzeugen 2021 auf 290.000 Elektroautos im Jahr 2025 steigern. „Von nun an dreht sich bei Polestar alles um Wachstum“, so Ingenlath.