Toyota: Ab 2035 in Westeuropa nur noch „ZEV“ möglich

Toyota geht bei der Elektromobilität seinen eigenen Weg. Der weltgrößte Autohersteller will sich nicht wie andere Unternehmen auf Batterie-Fahrzeuge konzentrieren, sondern weiter eine Reihe von Antrieben anbieten. Aber auch die Japaner bereiten sich auf die erwartete E-Auto-Zukunft der Branche vor. In Westeuropa könnten 2035 nur noch Null-Emissions-Fahrzeuge angeboten werden – also Batterie- und Wasserstoff-Fahrzeuge.

Toyota Motor Europe (TME) informierte bei einer Medienveranstaltung im Dezember über seine Strategie. Man wolle in der Region möglichst schnell CO2-Neutralität erreichen und auf dem Weg dahin möglichst wenig CO2 ausstoßen. „Das Ziel, die CO2-Emissionen zu minimieren, wird durch die Beschleunigung der Elektrifizierung und das Angebot einer breiten Palette von CO2-effizienten Antriebslösungen für alle Kunden erreicht“, so das Unternehmen.

Der japanische Autobauer plant, in Europa in den kommenden Jahren „eine wachsende Zahl praktischer und erschwinglicher Null-Emissions-Fahrzeuge (ZEV)“ auf den Markt zu bringen. Das erste davon ist das 2022 startende Elektro-SUV bZ4X. Bis zum Jahr 2030 solle der Anteil der ZEV-Verkäufe (Zero Emission Vehicle) in Westeuropa mindestens 50 Prozent betragen. Sollte die Nachfrage stärker ausfallen, gebe es dafür weitere Kapazitäten.

Zur Mitte des nächsten Jahrzehnts kann sich das Toyota-Management im westlichen Europa den Verkauf von nur noch Batterie- und Wasserstoff-Fahrzeugen vorstellen. „Nach 2030 erwarten wir eine weitere Beschleunigung der ZEV-Nachfrage, und Toyota wird bereit sein, bis 2035 in Westeuropa eine 100-prozentige CO2-Reduzierung bei allen Neufahrzeugen zu erreichen“, sagte TME-Präsident Matt Harrison (Artikelbild). „Vorausgesetzt, dass bis dahin eine ausreichende Infrastruktur für das Aufladen von Elektrofahrzeugen und das Betanken mit Wasserstoff vorhanden ist, zusammen mit dem erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energien.“

Weltweit unterschiedliche Anforderungen

Toyota orientiert sich an von der EU geplanten Vorgaben, die faktisch ein Verbrenner-Verbot ab 2035 bedeuten. Der Chefwissenschaftler des Unternehmens Gill Pratt bekräftigte allerdings frühere Aussagen, nach denen der Weg zur CO2-Neutralität am effizientesten über mehrere Antriebslösungen führe. Die Märkte seien weltweit sehr unterschiedlich, mit verschiedenen Energiequellen, unterschiedlichen Transportbedürfnissen der Menschen und dem Gebot, die verfügbaren Ressourcen Effizienz zu nutzen.

Toyota habe sich verpflichtet, Millionen von batteriebetriebenen Fahrzeugen auf die Straßen zu bringen. „Der Weg, um weltweit die meisten Netto-Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, besteht jedoch darin, alle Komponenten unseres Werkzeugkastens zu nutzen, einschließlich Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Batterie- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge“, so Pratt. Toyota werde den Anteil der Antriebsarten in Abhängigkeit der Infrastruktur und Kundenbedürfnisse in jeder Region optimieren. Man wolle zudem bestmöglich mit der begrenzten Menge an Batterien arbeiten.