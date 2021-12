Sachverständige fordern, dass Elektroautobauer Batterie-Informationen offenlegen

Auch Elektroautos werden in Deutschland regelmäßig auf Mängel geprüft und müssen wie Verbrenner drei Jahre nach der Erstzulassung zur Hauptuntersuchung und dann wieder im Zweijahresrhythmus. Die Batterien der Fahrzeuge können bisher aber nur die Hersteller im Detail unter die Lupe nehmen. Sachverständige und Anbieter von Diagnoselösungen kritisieren dies.

Eine unabhängige Tiefendiagnose beim teuersten Verschleißteil eines Elektroautos gebe es nicht, bemängelte Claudius Jehle, Geschäftsführer von Volytica Diagnostics, im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Daran sollte sich dringend etwas ändern. Wir reden hier über Mindeststandards in puncto Sicherheit.“ Jehles Firma hat eine automatisierte Diagnosesoftware entwickelt, mit der sich der Zustand von Hochvoltspeichern in Echtzeit überwachen lässt. Mehrere Prüfgesellschaften arbeiten Unternehmensangaben nach eng mit Volytica zusammen.

Elektroauto-Batterien unterliegen einem Alterungsprozess, der je nach Intensität der Nutzung und weiteren Rahmenbedingungen unterschiedlich intensiv ausfällt. Mit der Zeit verlieren Akkus dadurch an Leistung und damit an Reichweite sowie an Wert. Der Verschleiß oder mögliche fehlerhafte Batteriezellen stellen aber auch ein Sicherheitsrisiko dar.

Die Autohersteller wehren sich laut Jehle stark dagegen, Prüfgesellschaften und unabhängigen Dritten barrierefrei einen tieferen Einblick in die Hochvoltspeicher zu gewähren. Bei ihnen bestehe offenbar die Sorge, dass Dritte zu viel über ihre Akkusysteme erfahren können. Von außen kämen die Sachverständigen nicht an die nötigen Batteriesignale, um eine genaue Diagnose vornehmen zu können.

Die Autohersteller müssten dazu verpflichtet werden, sicherheitskritische Informationen über eine elektronische Schnittstelle offenzulegen, heiße es unter den Kfz-Prüfern, berichtet das Handelsblatt. So appelliere etwa der Verband der TÜV-Organisationen in einem Positionspapier an Volkswagen, Daimler, BMW und die internationalen Importeure, einen „diskriminierungsfreien Zugang zu Batteriedaten“ zu schaffen. Bei der Hauptuntersuchung von Elektroautos bestehe „definitiv Handlungsbedarf“, bestätigte Philipp Schuricht, Geschäftsführer der FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH. Das Unternehmen entwickelt im Auftrag von Bund und Ländern als zentrale Stelle Vorgaben und technische Hilfsmittel für die Hauptuntersuchungen.

„Mit unseren Produkten, allen voran dem HU-Adapter und der dazugehörigen Prüfsoftware statten wir 18.000 Sachverständige aus“, so Schuricht. Zwar seien die Sachverständigen mit dem HU-Adapter auch in der Lage, die Fehlercodes der Batterie aus der Eigendiagnose der Autobauer auszulesen. Doch diese Prüfung sei immer nur so gut wie die Eigendiagnose des jeweiligen Herstellers entworfen wurde. Unabhängigkeit und Standardisierung – zwei wesentliche Kriterien für eine vollumfängliche Begutachtung – wären so „nicht gewährleistet“.

Keine Tiefenprüfungen der Batterien möglich

„Schon jetzt ist klar, dass wir bei allen elektrischen Neuwagen, die bis 2026 auf die Straße kommen, wohl keine unabhängigen Tiefenprüfungen bei den Batterien vornehmen können“, warnte Schuricht. Die Fahrzeughersteller sperren sich nicht gegen eine Lösung. So versuchen derzeit alle Beteiligten im Rahmen einer Arbeitsgruppe einen Standard zu etablieren. Vor 2023 rechne hier aber niemand mit einer Einigung, schreibt das Handelsblatt. Bis ein gemeinsamer Standard in die relevanten Bauvorschriften umgesetzt werde, dürften noch mindestens drei weitere Jahre vergehen.

„Wir sind jetzt alle gefordert, die zeitliche Lücke bis zur Etablierung erweiterter Bauvorschriften so klein wie möglich zu halten und den Prozess nicht noch weiter in die Länge zu ziehen“, mahnte der FSD-Chef. „Die Verbrauchersicherheit steht auch für die Hersteller im Vordergrund, daher wird an einem einheitlichen Verfahren gearbeitet“, erwiderte der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf die Kritik. Im Zweifel reichen nach Ansicht des Verbandes aber die Batterie-Eigendiagnosen der Fahrzeughersteller aus, um die Verkehrssicherheit von Elektroautos zu gewährleisten. „Denn die Hersteller verfügen über das fundierte Wissen der Zellchemie, spezifischer geometrischer und vieler weiterer Zellparameter sowie über das Gesamtsystem.“

Die Evaluation der Eigendiagnosen erfolge dabei im Rahmen der Inspektionen in den Werkstätten. „Zum aktuellen Zeitpunkt verfügen die Technischen Dienste noch nicht über ausreichend ausgebildete Prüfer. Dies könnte Fehlinterpretationen Dritter zur Folge haben, die eben nicht die jeweiligen Spezifika der Systeme im Detail kennen“, warnte der VDA.

Der TÜV-Verband drängt darauf, dass die Hochvoltspeicher auch von unabhängigen Dritten ausgiebig überprüft werden können: „Das Produkt Batterie muss über den gesamten Lebenszyklus bewertbar sein, um ökonomisch und ökologisch von maximalem Nutzen zu sein.“ Das sei auch im Eigeninteresse der Hersteller. Denn wenn alle Fahrzeughalter und potenzielle Autokäufer jederzeit wüssten, in welchem Zustand die Batterien sind und welche Restreichweiten diese noch aufweisen, könne man das „Vertrauen in Elektromobilität nachhaltig stärken“.

Ohne die Mithilfe der Autobauer könnten die Restwerte von gebrauchten Elektroautos nicht vernünftig bestimmt werden, bestätigte Volytica-Chef Jehle. Heute sei der Markt für gebrauchte Elektro-Pkw „völlig verzerrt“, weil keine unabhängige Stelle die teuerste Komponente der Fahrzeuge in ihrer Qualität bewerten könne. Zu den Daten, die die Prüfer von den Fahrzeugherstellern einfordern, um den Gesundheitszustand von E-Auto-Akkus bestimmen zu können, gehören die Zellspannung und Temperatur über den Ladungsdurchsatz und den Innenwiderstand bis hin zur Anzahl der Schnellladungen und die verbleibenden Kapazität.