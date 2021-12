Finale Genehmigung für Tesla-Fabrik in Brandenburg wohl Anfang 2022

Tesla konnte seine deutsche Elektroauto-Fabrik in Brandenburg nahe Berlin nicht wie erhofft im Sommer offiziell in Betrieb nehmen. Auch der anschließend zumindest noch für dieses Jahr angepeilte Start der Serienproduktion in der Gemeinde Grünheide wird nichts. Allzu lange dürfte es laut der Politik aber nicht mehr dauern.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet die endgültige Genehmigung für die Fabrik des US-Elektroautobauers Anfang 2022. „Da wird die Genehmigung irgendwann kommen“, sagte Woidke in einem Pressegespräch zum Jahresende. „Ich weiß jetzt nicht genau an welchem Wochentag – aber es ist absehbar: Anfang des Jahres wird es wahrscheinlich sein.“

Die Verzögerungen bei der deutschen Tesla-Fabrik sind insbesondere auf Änderungsanträge des Unternehmens sowie anhaltende Proteste und Einwände von Anwohnern und Umweltschützern zurückzuführen. Die finale Genehmigung für das Werk steht noch aus, bisher baut das Unternehmen auf eigenes Risiko mit vorzeitigen Zulassungen. Mit grünem Licht wird grundsätzlich gerechnet, denn eine Grundlage für vorzeitige Genehmigungen ist eine positive Prognose für das gesamte Projekt. Es könnte aber zu Auflagen kommen.

Umweltverbände haben mehrfach versucht, vorzeitige Genehmigungen zu kippen. Sie befürchten unter anderem Probleme beim Trinkwasser. Tesla weist dies zurück – und erhält dabei Unterstützung von der Politik. Mit Blick auf mögliche weitere Ausbaustufen der Elektroauto-Fabrik sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) dem Handelsblatt: „Die Versorgung muss und kann gegebenenfalls auch nicht von einem einzelnen Wasserverband gewährleistet werden.“ Es sei wichtig, größere Zusammenhänge in den Blick zu nehmen. „Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass Wasser aus umliegenden Gebieten benötigt wird. So lässt sich die Wasserversorgung sichern.“

Tesla hat in Grünheide bereits mehrere Elektroautos produziert, um die dortigen Anlagen zu testen. Die Fahrzeuge seien für Testzwecke in Grünheide oder in externen Anlagen vorgesehen, erklärte der Konzern. Der offizielle Testlauf hat aber noch nicht begonnen. Eigentlich wollte Tesla in diesem Sommer sein Mittelklasse-SUV Model Y in Deutschland aus lokaler Produktion einführen. Da die Serienproduktion später als geplant startet, kommt das Model Y zunächst aus chinesischer Produktion auf die hiesigen Straßen.

„Qualität über Schnelligkeit“

Wann genau Tesla in Deutschland Elektroautos für Kunden produzieren kann, bleibt abzuwarten. Nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums werden derzeit noch die Äußerungen von Kritikern nach einer Online-Erörterung geprüft. Es stünden noch Unterlagen beziehungsweise Stellungnahmen vor allem zum Bereich Immissionsschutz und Wasser von Behörden, aber auch von Tesla aus, erklärte eine Sprecherin. „Das Genehmigungsverfahren dauert an.“ Laut den jüngsten Berichten liegen mittlerweile aber alle nötigen Dokumente vor. Es müsse einen „so rechtssicheren Bescheid wie möglich“ geben, betonte der Fraktionschef der Grünen im Potsdamer Landtag, Benjamin Raschke. „Daher geht Qualität über Schnelligkeit.“

Tesla will in Grünheide auch eine große Akkuproduktion hochziehen. Das Unternehmen verzichtete für die Batteriezellen-Fertigung kürzlich überraschend auf eine mögliche staatliche Förderung in Milliardenhöhe. Der Grund dafür ist bisher unklar – es liegt aber wohl auch an den Verzögerungen, die dem hohen Tempo von Tesla im Weg stehen. Das Unternehmen und CEO Elon Musk haben in diesem Jahr die Bürokratie in Deutschland bemängelt, an der zusätzlichen Akkufabrik in Grünheide will der Elektroautobauer aber trotz der schlechten Erfahrungen festhalten.

Brandenburgs Wirtschaftsminister sieht Tesla als großen Gewinn für die Region. „Wir spüren schon jetzt ein deutlich gestiegenes Interesse am Standort Brandenburg“, sagte Steinbach. „Viele von denen, die heute bei uns anklopfen, hatten Brandenburg vorher nicht auf dem Schirm.“ Das Land sei attraktiver geworden für Industrieansiedlungen, aber nicht nur wegen Tesla. Gerade im Bereich E-Mobilität tue sich mit BASF, dem deutsch-kanadischen Unternehmen Rock Tech oder auch Daimler viel. „Tesla selbst will, ähnlich wie im Werk Schanghai, einen Großteil der Zulieferbetriebe in der Nähe, also in der Region und in Deutschland, haben“, erklärte Steinbach. Das stärke die Wirtschaftskraft, schaffe Arbeitsplätze und komme so auch den Regionen zugute.