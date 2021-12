Marktanalyst: Elektromobilität braucht noch Fördergelder

Die neue Bundesregierung hat das Ziel, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren. Dazu wird weiter die Anschaffung hoch bezuschusst und der Aufbau von Ladeinfrastruktur forciert. Der Marktbeobachter Jato Dynamics bewertet anhand der Elektroauto-Zahlen von Januar bis Oktober und einem Vergleich zu Italien und Frankreich, ob die Förderung wirklich funktioniert.

Wer aktuell in Deutschland ein vollelektrisches Fahrzeug (Battery Electric Vehicle/BEV) kauft, bekommt dafür einen Zuschuss, der von den Herstellern und vom Staat gezahlt wird. Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie hat die Regierung den staatlichen Anteil durch die „Innovationsprämie“ verdoppelt. Käufer eines Elektroautos mit einem Netto-Listenpreis bis zu 40.000 Euro bekommen seitdem bis zu 9000 Euro erstattet – zwei Drittel überweist der Staat, den Rest gewähren die Hersteller als Netto-Rabatt.

Was laut Jato bei der deutschen Förder-Entwicklung auffällt: Die Höhe sei wie die Zulassungszahlen sehr konstant geblieben. Die E-Auto-Prämie habe sich im Betrachtungszeitraum unabhängig von den Zulassungszahlen immer um etwa 30 Prozent bewegt. Ein Sondereffekt sei in allen Märkten auffällig: Jeweils zum Quartalsende habe es mal mehr, mal weniger starke Ausschläge gegeben. So habe Tesla im letzten Monat des Quartals im Vergleich zu den beiden Vormonaten drei Viertel seiner Fahrzeuge verkauft, vor allem in Form der Mittelklasse-Limousine Model 3. Mit dieser Verkaufsstrategie hebe sich die US-Marke von den anderen Autobauern ab und sorge für einen starken Ausschlag bei den Zulassungen.

In Frankreich und Italien hat Jato einen klaren Zusammenhang zwischen Nachfrage und Förderung festgestellt. In Frankreich bekamen Autokäufer im Jahr 2020 eine E-Auto-Prämie von 7000 Euro bei einem Kaufpreis bis 45.000 Euro. Im Juli 2021 wurde der Zuschuss um 1000 Euro gesenkt. Zusammen mit der niedrigeren Subvention brachen auch die Verkaufszahlen der BEV ein: Der Verkauf sank von 12.000 Fahrzeugen im Juni auf etwa 4000 im Juli. Erst im September hatte sich der Markt mit mehr als 10.000 verkauften E-Autos wieder einigermaßen erholt.

In Italien erhalten die E-Auto-Käufer einen Betrag von bis zu 6000 Euro beim Kauf eines BEV mit einem Nettopreis unter 50.000 Euro. Weitere 2000 Euro Zuschuss waren zusätzlich möglich. Mit Frankreich vergleichbare Einbrüche registrierten die Analysten in Italien am Ende des dritten Quartals: Mit dem Ausbleiben der Subventionen gingen auch die Zulassungen in den Keller. Das italienische Fördersystem speist sich aus einem großen Topf, der dafür zur Verfügung steht. Dieser Topf ist aktuell leer, es stehen keine Gelder mehr zur Verfügung.

„Die Kurve lässt aber auch auf ein geringeres Interesse an E-Cars in Italien schließen. Der Elektromobilität fehlt es hier ganz offensichtlich an Überzeugungskraft. Interessant bleibt zu beobachten, wann die Kauffreude und in welchem Ausmaß wieder anzieht“, so Jato. Spannend werde auch, wie sich die Begeisterung der Deutschen für E-Autos entwickelt, sobald die Förderung Ende 2022 neu aufgestellt wird.