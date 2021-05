Tesla-Chef Elon Musk stattete Mitte Mai überraschend der in Brandenburg nahe Berlin entstehenden deutschen „Gigafactory“ des Elektroautobauers einen Besuch ab. Der US-Hersteller hat kürzlich eingeräumt, dass sich der dortige Produktionsbeginn verzögern wird. Wann genau die ersten Serienautos gebaut werden, weiß Musk derzeit nicht. Das liegt seinen Worten nach vor allem an der Bürokratie hierzulande.

Es sei unklar, wann das erste Elektroauto von der Fertigungslinie in der Brandenburger Gemeinde Grünheide rollen kann, sagte Musk der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Ursprünglich sollte nach nur anderthalb Jahren Bauzeit ab diesem Sommer das elektrische Mittelklasse-SUV Model Y in Deutschland entstehen und eingeführt werden, in den USA und China wird die Baureihe schon ausgeliefert. In der Präsentation von Geschäftszahlen schrieb Tesla dann vor wenigen Wochen aber, dass es erst „später 2021“ so weit sein werde.

Der Start der ersten europäischen Großfabrik von Tesla verspätet sich unter anderem aufgrund von Unterbrechungen wegen Protesten von Umweltschützern. Das US-Unternehmen hat aber wohl auch die deutschen Vorgaben und Prozesse für solche Vorhaben unterschätzt. Im April hatte Tesla den Genehmigungsrahmen für Industrie- und Infrastrukturprojekte in der Bundesrepublik kritisiert und beschleunigte Verfahren gefordert. Der Firmenchef bekräftigte diese Kritik bei seinem jüngsten Besuch.

„Ich denke, es sollte weniger Bürokratie geben, das wäre besser“, so Musk zu Journalisten am Rande der Baustelle in Grünheide. Seiner Ansicht nach sollte es die Möglichkeit geben, Vorgaben aufzuheben. Ansonsten würden mit der Zeit immer mehr Regeln gelten, bis man irgendwann überhaupt nichts mehr umsetzen könne. Im April hatte sich Tesla insbesondere für schnellere Verfahren für nachhaltige Projekte ausgesprochen.

Den Zeitplan für die Produktion des Model Y könne er derzeit aufgrund der dazu noch fehlenden Elemente der Fabrik nicht konkretisieren, erklärte Musk. Seine aktuelle Einschätzung: „Es sieht danach aus, dass wir Ende des Jahres mit der Fertigung beginnen können.“

Tesla will in seiner neuen Elektroauto-Fabrik in Brandenburg 500.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen. 12.000 Menschen sollen dort einmal arbeiten. Nach dem Model Y soll später auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 die Werkshallen verlassen. Musk hat außerdem die „weltgrößte“ Batterie-Fabrik für den Standort angekündigt. Für letztere kann Tesla mit umfangreicher finanzieller Unterstützung rechnen, die aus einem eigentlich für europäische Firmen aufgelegten Fördertopf stammt.