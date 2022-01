Studie zur Innovationsstärke: Drei deutsche Konzerne vor Tesla

Das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach hat die Innovationsstärke der globalen Automobilhersteller analysiert. Volkswagen, BMW und Daimler sowie Tesla bleiben laut den Branchenexperten in der Mehrjahresbetrachtung seit 2016 die innovationsstärksten globalen Automobilkonzerne vor Hyundai, Ford und Stellantis. Mit BYD, Great Wall, Geely kommen erstmals drei chinesische Autohersteller in die Top 10.

Insgesamt zählen die chinesischen Automobilhersteller zu den großen Gewinnern der letzten Jahre und können ihre Innovationsleistungen erheblich steigern. An Innovationskraft verlieren vor allem die japanischen Hersteller, wobei der weltweit absatzstärkste Autohersteller Toyota nur noch auf Rang 13 kommt. Gleichzeitig drängen Start-ups wie Xpeng, NIO, Rivian und Lucid mit Innovationen in den Weltmarkt.

Basis des Langzeitvergleichs des CAM sind rund 2900 Neuerungen, die zwischen 2016 und 2021 in Serienmodellen hervorgebracht wurden. Die Bewertung erfolgt nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Die deutschen Automobilhersteller können danach ihre Innovationsleistungen bislang auch in der Transformationsphase der Branche seit 2015 halten. Der Volkswagen-Konzern mit den Kernmarken VW, Audi und Porsche liegt über beide Vergleichsperioden (2016-18 bzw. 2019-21) im Innovationsranking trotz eines leichten Rückgangs vorne. Die Innovationsleistung in den Jahren 2019-21 wird insbesondere von Innovationen in den Technologiefeldern elektrischer Antrieb sowie Bedien- und Anzeigekonzepte getragen.

Auf Rang 2 der innovationsstärksten Hersteller rückt BMW vor (+37 %) und verdrängt Daimler auf Rang 3. Tesla erreicht in beiden Betrachtungsperioden trotz weniger Baureihen den vierten Rang. Durch serienreife Weltneuheiten aus den Technologiefeldern elektrischer Antrieb und Fahrerassistenzsysteme habe der Elektroautobauer seine Innovationskraft um rund 37 Prozent steigern können, so das CAM.

Zu den größten Gewinnern im Periodenvergleich zähle überraschend der US-Konzern Ford, der auf Rang 6 vorrücke und sich um fünf Plätze verbessere, so das CAM. Insgesamt habe Ford seit 2019 mit mehr als 65 Konzern- und Weltneuheiten rund doppelt so viele Serieninnovationen hervorbringen können als in der ersten Betrachtungsperiode. Neben Ford gewinnen insbesondere die chinesischen Konzerne an Bedeutung im Innovationsranking des CAM. BYD weist mit einer Steigerung der Innovationskraft um mehr als 300 Prozent das größte Wachstum auf. Auch Great Wall legt in der zweiten Betrachtungsperiode (2019-21) mit einem Plus von mehr als 160 Prozent deutlich an Innovationskraft zu. SAIC steigert seine Innovationsstärke ebenfalls.

Zu den größten Verlierern im Periodenvergleich zählen neben Geely, das als einziger chinesischer Konzern eine rückläufige Innovationsstärke im zweiten Betrachtungszeitraum aufweist, auch General Motors und der japanische Großkonzern Toyota. Geely, dessen Innovationskraft laut dem CAM maßgeblich von den schwedischen Tochtermarken Volvo und Polestar beeinflusst wird, kann seine hohe Innovationsstärke in der Vorperiode nicht halten und fällt vom sechsten auf den zehnten Platz zurück. Auch der US-Konzern General Motors kann nicht an die Innovationsstärke in der ersten Periode anknüpfen und rutscht vom neunten auf den zwölften Rang ab.

Das Beispiel Toyota zeige, dass Stagnation in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld den Anschluss an die Konkurrenz erschwere, erklärt das CAM. Während andere Konzerne ihre Innovationskraft häufig im hohen zweistelligen Prozentbereich steigern konnten, verbleibt Toyota auf etwa dem gleichen Innovationsniveau wie in der ersten Periode und rutscht damit von Platz 10 auf 13 ab. Mit Nissan und Honda verschlechtern sich weitere japanische Hersteller. Während Nissan von Rang 14 auf Rang 16 zurückfällt, büßt Honda sieben Plätze ein und kommt nur noch auf Rang 19. Auch Tata Motors aus Indien kann die hohe Innovationsstärke seiner Premiumarken Jaguar und Land Rover in der Vorperiode nicht halten und rutscht von Rang 8 auf Rang 17 ab.

Das CAM hat ein gesondertes Newcomer-Ranking erstellt, das die Innovationsstärke der vier Elektro-Start-ups Xpeng, Lucid, NIO und Rivian in der Betrachtungsperiode 2019-21 gegenüberstellt. Dabei sichert sich der chinesische Autobauer Xpeng den ersten Platz. Das US-Start-up Lucid liegt auf Rang 2. NIO, ein weiterer chinesischer E-Auto-Bauer, erreicht den dritten Platz. Das durch den E-Commerce-Riesen Amazon unterstützte E-Auto-Start-up Rivian liegt auf Platz 4.

„Elektromobilität, Vernetzung und autonomes Fahren führen zu einem dramatischen Wandel, der in den nächsten 10 Jahren zu einer Neuordnung der Branche führt. Die deutschen Automobilkonzerne besitzen allen Unkenrufen zum Trotz derzeit eine sehr hohe Innovationsstärke und decken mit ihren Neuerungen eine hohe Breite an Technologien ab“, kommentiert Studienleiter Stefan Bratzel. „Allerdings ist diese positive Momentaufnahme aufgrund der hohen Innovationsdynamik keine langfristige Überlebensgarantie. Bereits heute punkten Tesla und weitere Newcomer insbesondere aus China mit einer hohen Innovationskraft und setzen die etablierten Hersteller unter enormen Wettbewerbsdruck. In der Transformationsphase der Branche werden umfassende Kompetenzen in den Bereichen Elektromobilität, Connected Services und Autonomens Fahren zu den entscheidenden Erfolgs- und Überlebensbedingungen der Automobilhersteller.“