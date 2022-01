VW und DEHOGA schulen Mitarbeiter der Hotel- und Gaststättenbranche zur E-Mobilität

Volkswagen bietet künftig in Zusammenarbeit mit dem Hotel- und Gaststättenverband Sachsen (DEHOGA) ein Qualifizierungsprogramm in der Gläsernen Manufaktur Dresden an. Es richtet sich an das Service- und Front-Office-Personal in Restaurants und Hotels. Ziel ist der kompetente Umgang mit Gästen, die ein Elektroauto fahren.

In dem Pilotprojekt werden zunächst die Bedarfe der Gastrobranche in Dresden gedeckt. „Perspektivisch“ soll das Angebot für die Branche im ganzen Freistaat angeboten werden. Im Seminar werden neben technischen Grundlagen zum E-Antrieb vor allem die Themen Laden und Ladeinfrastruktur vermittelt. Auch eine Probefahrt ist Teil des rund vierstündigen Programms. Die Hotel-Mitarbeiter erhalten nach der Qualifizierung ein Zertifikat.

„Immer mehr wird die Entscheidung für eine Reise in unsere Region davon abhängig gemacht, ob nachhaltige Mobilitätslösungen vorhanden sind. Gerade jetzt, wo in Sachsen touristische Übernachtungen wieder möglich sind“, so Axel Klein von DEHOGA. „Es reicht nicht, dass Ladesäulen in der Nähe des Hotelbetts vorhanden sind. Der Gast erwartet Informationspakete und auf das einzelne Hotel zugeschnittene Lösungen. Indem wir unseren Mitarbeitern diese Kompetenz vermitteln, haben wir in Sachsen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Profitieren werden davon unsere Gäste, die Einwohner und Unternehmen mit Ihren Angeboten. Hier denke ich zum Beispiel auch an die Anbieter von E-Bikes, E-Scootern und ÖPNV.“

Die Gläserne Manufaktur sei im Volkswagen-Konzern ein wichtiges Schulungszentrum für die E-Mobilität, so Henning Schulzki, Leiter Vertrieb und Marketing des Standorts. „Seit 2020 haben wir in unserem Future Mobility Campus etwa mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Handel weitergebildet. Wir freuen uns, nun mit dem Hotellerie- und Gastgewerbe weitere wichtige Zielgruppen fit für den Antrieb der Zukunft zu machen.“

Das Seminar kann über das Bildungsportal der DEHOGA gebucht werden und richtet sich an alle sächsischen Unternehmen. Die Termine finden in Präsenz mit maximal 15 Teilnehmern und unter Hygienemaßnahmen in der Gläsernen Manufaktur Dresden statt.