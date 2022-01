BMW setzt bei Elektroauto-Akkus weiter auf Partner, vorerst keine eigene Produktion

BMW verkauft so viele Elektroautos wie nie, in den kommenden Jahren soll der Absatz weiter stark steigen. Eine eigene Produktion von Batteriezellen, wie sie andere etablierte Autobauer mittlerweile planen, sehen die Bayern vorerst aber weiter nicht vor. Die Akkus für seine Stromer bezieht der Konzern vorerst weiter von hier führenden Zulieferern wie CATL und Samsung sowie zukünftig auch von dem Start-up Northvolt.

„Wir haben unseren Bedarf für die nächsten Jahre mit den Partnern, die wir haben, sehr gut abgesichert“, sagte Finanzchef Nicolas Peter im neuen Jahr. BMW habe es nicht eilig, eine eigene Zellproduktion aufzubauen. „Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können, welche Technologie uns in den nächsten 10-15 Jahren begleiten wird“, erklärte Peter. Deshalb sei es wichtig, mit Partnern weltweit viele Ressourcen in die Entwicklung von Batteriezellen zu investieren.

Der Chef des Gesamtbetriebsrats von BMW Manfred Schoch fordert seit Jahren, dass der Konzern eigene Batteriezellen herstellt – bislang ohne Erfolg. Auch der im letzten Jahr angekündigte Einstieg von Premium-Wettbewerber Mercedes-Benz in die Akku-Produktion konnte das BMW-Management nicht umstimmen. Das Team um Vorstandschef Oliver Zipse hält damit an einer Strategie fest, von der das Wettbewerbsumfeld zunehmend auf Abstand geht. Auch die Konkurrenten Audi und Porsche erhalten im Volkswagen-Konzern in Zukunft eigene Akkus. Elektroauto-Branchenprimus Tesla fertigt mit dem Partner Panasonic schon länger Akkus und baut sein Engagement weiter aus.

BMW arbeite daran, in jedem Werk die Montage von Batteriepaketen einzurichten, werde aber für die Zellen darin auf Partner zurückgreifen, so Peter. Die Bayern betonen stets, dass sie Akkus zwar nicht selbst herstellen, deren chemische Zusammensetzung und damit Leistungsfähigkeit aber wesentlich mitbestimmen. Dazu betreibt der Konzern in München seit Ende 2019 das „Kompetenzzentrum Batteriezelle“.

BMW geht auch bei der Entwicklung und Produktion von Elektroautos seinen eigenen Weg. Während andere Hersteller verstärkt auf reine Stromer-Plattformen setzen, nutzt das Münchner Unternehmen Plattformen und Fertigungsbänder, mit denen sich Baureihen als Verbrenner, Hybride oder Elektroautos realisieren lassen. Damit will man in den nächsten Jahren flexibel auf die Nachfrage in den verschiedenen Märkten reagieren können.

Finanzchef Peter sagte, dass sich der Übergang zu Elektroautos schneller vollziehe, als BMW vor zwei bis drei Jahren erwartet habe. Der Absatz habe sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt und die Auftragsbücher seien voller denn je seien. BMW hat aktuell vier Elektroautos im Angebot: die SUV iX3 und iX, die Limousine i4 sowie den Kleinwagen i3. Aktuell werden Batterie-Versionen der großen Limousinen 7er und 5er sowie des kleinen SUV X1 vorbereitet. Auch die Töchter MINI und Rolls-Royce werden elektrifiziert und sollen mittelfristig nur noch Elektroautos anbieten.