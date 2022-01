Bericht: Jahresproduktion des VW ID.3 bereits verkauft, Facelift in Arbeit

Die Corona-Pandemie hat für Verwerfungen in der Lieferkette gesorgt, durch die wichtige Bauteile – allen voran Computerchips – für Pkw Mangelware sind. VW priorisiert wie andere Hersteller die Produktion von Elektroautos, hat aber Lieferschwierigkeiten bei seinen Volumenmodellen der ID.-Familie. Der Kompaktwagen ID.3 ist laut einem Bericht für 2022 schon ausverkauft. Auch für das kompakte SUV ID.4 werden die Lieferzeiten immer länger.

Für den erschwinglichsten ID.3 mit der schwächsten Batterie und Leistung sowie karger Ausstattung hat VW bereits einen Bestellstopp verhängt. Die Nachfrage nach Neuwagen ist derzeit größer als das Angebot, die Wolfsburger konzentrieren sich daher wie andere Hersteller auf hochpreisigere Modelle mit größerer Marge. Für die erhältlichen Varianten gibt es laut einem Bericht des Portals Edison aktuell Lieferzeiten von wenigstens neun Monaten bis zu über einem Jahr. Viele Händler hätten große Schwierigkeiten, die Nachfrage nach dem Elektroauto zu befriedigen.

Einige Händler würden bereits überhaupt keine Bestellungen mehr für den ID.3 annehmen. Denn die für das laufende Jahr geplante Produktion sei bereits komplett verkauft, wie auch ein Sprecher von VW Sachsen bestätigt habe. Und für das Modelljahr 2023 sei in zwei Stufen ein umfangreiches Facelift für den ID.3 geplant. Der Nachfolger des e-Golf kommt zwar grundsätzlich gut am Markt an, Kunden und Kaufinteressenten beschweren sich aber unter anderem über die Qualität der im Innenraum verbauten Materialien. Daher gebe es im Herbst zunächst eine Aufwertung des Interieurs, schreibt Edison. Wenige Monate danach sollen Modifikationen außen folgen, um das Modell insgesamt attraktiver zu machen. Ob auch die solide, im Vergleich zu anderem modernen E-Autos aber eher schwache Antriebstechnik verbessert wird, bleibt abzuwarten.

Im Werk Zwickau, wo der ID.3 gebaut wird, liegt die aktuelle Tagesproduktion laut Edison bei 1200 Autos. Die Kammlinie, also die 100-prozentige Auslastung der Produktion, solle im Laufe des Jahres auf 1400 Einheiten angehoben werden – mehr sei dann in dem Werk nicht mehr möglich. Am Standort Wolfsburg könnten die ersten ID.3 erst ab Herbst kommenden Jahres montiert werden. Bald könnte es auch einen Bestellstopp für den ID.4 geben, mutmaßte ein VW-Händler im Gespräch mit Edison. Die offiziellen Lieferzeiten reichten bei dem Modell jetzt schon bis September, die Bestellungen seien vom Werk auch noch nicht bestätigt worden.

Statt der Basisversion des ID.3 sollen preisbewusste Kunden in Kürze wieder den e-up! bei VW bestellen können. Der Batterie-Kleinstwagen auf Basis der Verbrenner-Baureihe up! ist seit Ende 2020 pausiert, da VW Neukunden aufgrund der Nachfrage keine akzeptablen Lieferzeiten mehr anbieten konnte. Nun werden einem Bericht zufolge Kapazitäten frei und der e-up! bald wieder bestellbar – allerdings nur in einer umfangreich ausgestatteten Version für 26.500 Euro vor Förderung. 2020 war das Modell noch für 21.975 Euro verfügbar, was das E-Auto angesichts 9000 Euro „Umweltbonus“-Kaufprämie in Deutschland zum Verkaufsschlager gemacht hatte.