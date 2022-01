Novellierung der Ladesäulenverordnung „ein wichtiger und richtiger Schritt“

Die deutsche Ladesäulenverordnung gibt nach einer Anpassung vor, dass Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 2023 erstmalig in Betrieb genommen werden, beim Ad-hoc-Laden mindestens das kontaktlose Bezahlen mit gängiger Kredit- und Debitkarte ermöglichen. Die Regierung will so das Bezahlen an öffentlich zugänglichen Strom-Tankstellen nutzerfreundlicher machen. Während der Verband der Automobilindustrie (VDA) und weitere Wirtschaftsverbände die Auflage wegen der Mehrkosten kritisieren, lobt der Verband Initiative Deutsche Zahlungssysteme die Neuerung.

Die Initiative Deutsche Zahlungssysteme beschäftige sich vor allem mit den Hürden, die aktuell noch mit der Bezahlung des getankten Stroms verbunden seien, erklärte der Vorstandsvorsitzende Ingo Limburg im Gespräch mit dem Portal IT-Zoom. 79 Prozent der zukünftigen E-Auto-Fahrer würden es an der E-Ladesäule bevorzugen, wie gewohnt mit Girocard oder Kreditkarte – physisch als Plastikkarte oder digital im Smartphone – zu bezahlen. Hierfür schaffe die Novellierung der Ladesäulenverordnung bessere Rahmenbedingungen, was im Sinne der Verbraucher sei. Das begrüße man ausdrücklich.

Bislang ist üblich, dass an Ladesäulen via Ladekarte, sogenanntem RFID-Chip oder Handy-App bezahlt wird. Das deckt nach Ansicht vieler Betreiber die Bedürfnisse der Nutzer ihrer Infrastruktur bereits gut ab. Die Branche kritisiert, dass der ab 2023 vorgeschriebene Einbau von Kartenlesegeräten für hohe Mehrkosten sorge, den Ausbau verlangsame und nicht dem Stand der Technik entspreche. Die neue Ladesäulenverordnung adressiert aber auch, dass das Stromzapfen bislang in vielen Fällen einen festen Vertrag mit dem jeweiligen Betreiber einer Ladestation erfordert. Kredit- und Debitkarte bringen hier mehr Flexibilität in den Markt, bestehende Ladesäulen müssen allerdings nicht nachgerüstet werden.

Die unterschiedlichen, häufig geschlossenen Zugangs- und Bezahlsysteme von Ladestationen hätten bisher viele Elektroauto-Interessenten abgeschreckt, sagte Limburg. Die Novellierung der Ladesäulenverordnung sei daher ein wichtiger und richtiger Schritt. Wenn die E-Mobilität zum Alltag werden soll, müsse auf die Mittel gesetzt werden, die von den Verbrauchern bereits genutzt werden. „Genauso wie im übrigen Alltag wollen Kunden auch an der E-Ladesäule einfach bezahlen – ohne erst eine App herunterzuladen oder ein Konto einzurichten“, so Limburg.

Neben der Wahlfreiheit beim Bezahlen sei wichtig, dass Verbraucher transparent darüber informiert werden, was die Kilowattstunde Strom kostet, die sie tanken, so der Vorstandsvorsitzende der Initiative Deutsche Zahlungssysteme weiter. Die in den Terminals eingebauten Displays zeigten den genauen Preis für den geladenen Strom an der E-Ladesäule an. Beim Roaming und dem App-basierten Zahlen, die aktuell an der Ladesäule dominieren, sei hingegen häufig nicht ersichtlich, was am Ende bezahlt werden muss. Ein bequemes und sicheres Bezahlen ganz so, wie es Autofahrer bisher von der herkömmlichen Tankstelle kennen, sollte deshalb zum Standard werden.