Volkswagen-Konzern übererfüllt 2021 CO2-Flottenziel der EU

Der Volkswagen-Konzern hat im abgelaufenen Jahr in der EU inklusive Norwegen und Island 472.300 E-Fahrzeuge ausgeliefert, 64 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) und Plug-In-Hybride (PHEV) an den Gesamtauslieferungen stieg auf 17,2 Prozent (2020: 10,1 Prozent). Damit sei man im BEV-Segment in Europa klarer Marktführer mit einem Marktanteil von rund 25 Prozent, so der Konzern. Das wirkt sich positiv auf die CO2-Emissionen der Gruppe aus.

Nach vorläufigen Zahlen hat der Volkswagen-Konzern 2021 einen Durchschnittswert der CO2-Emissionen seiner Pkw-Neuwagenflotte in der EU von 118,5 g/km erzielt und liegt damit rund zwei Prozent unter seinem gesetzlichen Ziel. Die finale Bestätigung durch die EU-Kommission steht noch aus. Die Luxustöchter Bentley und Lamborghini werden einzeln bewertet und sind deshalb nicht berücksichtigt.

„Unsere konzernweite Elektro-Offensive hat letztes Jahr mit zahlreichen attraktiven neuen Modellen weiter deutlich an Fahrt gewonnen. Fast jedes fünfte in Europa ausgelieferte Fahrzeug hatte einen Stecker, mehr als die Hälfte davon fährt vollelektrisch. Damit haben wir die CO2-Flottenemissionen weiter reduziert und erfüllen das Ziel der EU“, sagt Konzern-Vertriebsleiter Christian Dahlheim. „Außerdem konnten wir viele neuen Kunden für die Elektromobilität begeistern. Im Rahmen unserer New Auto Strategie werden wir die Elektrifizierung unseres Portfolios in den kommenden Jahren weiter konsequent vorantreiben. In 2030 planen wir in Europa einen Anteil vollelektrischer Fahrzeuge von 60 Prozent.“

2020 hatte der Volkswagen-Konzern einen CO2-Flottendurchschnittswert von 99,9 g/km in der EU inklusive Großbritannien, Norwegen und Island erzielt. Dieser wurde auf Basis des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ermittelt. Seit 2021 ist die gesetzliche Grundlage die Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). Der zugrundeliegende Testzyklus ist realitätsnäher als beim NEFZ, unter anderem wird eine höhere Spitzengeschwindigkeit gefahren. „Daraus resultieren in der Regel höhere CO2-Emissionen, weswegen auch die CO2-Flottenzielwerte entsprechend auf WLTP umgerechnet wurden“, erklärt Volkswagen. Die erzielten Flottenwerte der Jahre 2020 und 2021 seien aus diesem Grund nicht vergleichbar, zudem sei Großbritannien 2021 aufgrund des EU-Austritts nicht mehr enthalten.

Volkswagen bekräftigte das Ziel, bis 2025 weltweit führender Elektro-Anbieter zu werden. Im Zeitraum 2022 bis 2026 plane der Konzern dazu Investitionen in Höhe von rund 52 Milliarden Euro in die E-Mobilität und weitere rund 8 Milliarden Euro für die Hybridisierung des Angebots.

Marke Volkswagen Pkw

Auch die Marke Volkswagen Pkw hat auf Basis vorläufiger Zahlen die europäischen CO2-Flottenziele für das Jahr 2021 übererfüllt und rund 5,5 Millionen Gramm CO2 weniger verursacht als gesetzlich vorgegeben. Die Pkw-Neuwagenflotte in der Europäischen Union erreichte einen Durchschnittswert der CO2-Emissionen von 113 g/km, das gesetzliche CO2-Ziel lag für die Marke bei 119 g/km. Volkswagen hatte auch 2020 die Ziele übererfüllt.

Im zurückliegenden Jahr lieferte die Marke Volkswagen Pkw über 369.000 Stromer aus (+73 % versus 2020), davon rund 106.000 PHEV (+33 %) sowie 263.000 vollelektrische Fahrzeuge (+97 %). Damit verdoppelte das Unternehmen die BEV-Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr.

Bis spätestens 2050 will die Marke Volkswagen Pkw bilanziell klimaneutral sein. Als Zwischenziel sollen die CO2-Emissionen pro Fahrzeug in Europa bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 2018 sinken. Auch die Herstellung einschließlich der Lieferketten sowie der Betrieb von E-Autos sollen bilanziell klimaneutral gemacht werden.

Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Volkswagen-Absatzes in Europa reine E-Autos sein, also deutlich über eine Million Fahrzeuge. In Nordamerika und China soll der E-Auto-Anteil mindestens 50 Prozent betragen.