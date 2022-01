VW schließt Transformation des Werks Zwickau zum E-Standort ab

Mit dem offiziellen Produktionsstart der Modelle ID.5 und ID.5 GTX hat Volkswagen Ende Januar die Transformation des Fahrzeugwerks Zwickau zum reinen E-Standort abgeschlossen. In der Großserienfabrik werden nun sechs Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Cupra auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) gefertigt.

2022 gehen weiterhin die Werke in Emden (ID.4), Hannover (ID.Buzz) und Chattanooga/USA (ID.4) ans E-Auto-Produktionsnetz. Die Marke Volkswagen kann damit ab diesem Jahr an ihren Standorten in Europa, USA und China 1,2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf MEB-Basis bauen.

Produktionsvorstand Christian Vollmer: „Volkswagen wird 2022 mit der Strategie Accelerate und dem Ausbau der Modellpalette den Hochlauf der Elektromobilität weiter beschleunigen. Das Fahrzeugwerk Zwickau hat mit sechs Anläufen von drei Marken in nur 26 Monaten wichtige Pionierarbeit für den Konzern geleistet. Die Erkenntnisse und Erfahrungen werden uns helfen, unser Produktionsnetzwerk schnell und effizient weiter zu elektrifizieren.“

Das Fahrzeugwerk Zwickau wurde seit 2018 für laut Volkswagen rund 1,2 Milliarden Euro vom Verbrenner auf die Elektromobilität und zu einer „digitalen, flexiblen und hocheffizienten Vorzeigefabrik“ umgebaut. Zum Einsatz kämen vermehrt unter anderem smarte Industrie-4.0-Roboter und fahrerlose Transportsysteme, die Bauteile autonom an die Montagelinie bringen. Fast 40 Prozent des Investitionsvolumens seien allein in die Erneuerung und Erweiterung des Karosseriebaus geflossen. Die Automatisierung in diesem Bereich liege nun bei nahezu 90 Prozent. Auch die Automatisierung in der Montage sei auf nun 28 Prozent fast verdoppelt. Darüber hinaus sei die Ergonomie in der Fertigung deutlich verbessert worden.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

Mit der E-Mobilität seien in Zwickau zukunftsfähige Arbeitsplätze entstanden, unterstreicht der Autohersteller. Die rund 9000 dauerhaft am Standort tätigen Mitarbeiter seien mit einer großen Weiterbildungsoffensive auf die neue Technologie vorbereitet worden. Alle Mitarbeiter hätten Informationsveranstaltungen zur E-Mobilität durchlaufen. 3000 Mitarbeiter absolvierten das Trainingscenter E-Mobilität, in dem sie detailliert auf die neuen Produktionsanforderungen geschult wurden.

In Zwickau laufen sechs Modelle von drei Marken vom Band: der Volkswagen ID.3, ID.4 und ID.5 sowie Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron und Cupra Born. Die Produktionskapazität entspricht einer Jahresproduktion von mehr als 300.000 Fahrzeugen. Damit ist das Fahrzeugwerk Zwickau Volkswagen zufolge der derzeit leistungsfähigste Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge in Europa.

„Grüne“ Produktion

Mit den in Zwickau produzierten Modellen liefere Volkswagen ausschließlich Fahrzeuge an Kunden aus, die bilanziell über die gesamte Liefer- und Fertigungskette CO2-neutral produziert werden, betont das Unternehmen. Im Herstellungsprozess werde die Entstehung von CO2 so weit wie möglich vermieden oder reduziert. Die nicht vermeidbaren Emissionen würden durch Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen.

Die Maßnahmen zur CO2-Vermeidung bei der Fertigung umfassten auch die energieintensive Produktion von Batteriezellen. Hier sei für die Fertigung der Zellen vereinbart worden, dass die Lieferanten grünen Strom aus erneuerbaren Quellen einsetzen. Im Werk Zwickau sei die externe Stromversorgung bereits 2017 auf 100 Prozent Ökostrom umgestellt worden. Verbleibende Emissionen aus einem eigenen Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie der gesamten Vorkette würden seit dem Produktionsanlauf des ID.3 im November 2019 für alle in Zwickau gefertigten Modelle durch zertifizierte Klimaprojekte ausgeglichen.

Volkswagen will seine Neuwagenflotte in den kommenden Jahren komplett elektrifizieren. Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Absatzes in Europa reine Stromer sein, also deutlich über eine Million Fahrzeuge. In Nordamerika und China soll der E-Auto-Anteil 50 Prozent oder mehr betragen. Dazu will Volkswagen mindestens ein neues Elektroauto pro Jahr auf den Markt bringen.