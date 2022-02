2021 sind weltweit 142 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb gegangen

Im vergangenen Jahr sind weltweit 142 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb gegangen. Das ist weiter ein kleiner Umfang, aber immerhin abermals eine neue Rekordzahl. Neu eröffnet wurden 37 Tankstellen in Europa, 89 in Asien und 13 in Nordamerika. Das ist das Ergebnis der jüngsten Jahresauswertung von H2stations.org.

Zum Jahresende 2021 waren laut der Auswertung weltweit 685 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Für 252 weitere Tankstellenstandorte bestehen konkrete Planungen. Bemerkenswert war laut den Betreibern von H2stations.org die Entwicklung in Spanien und Neuseeland, wo es erstmals viele neue konkrete Standortplanungen gegeben habe. Neu hinzu gekommen seien Ungarn und Slowenien, wo jeweils eine Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb ging. Damit könne man nun in 33 Ländern Wasserstoff tanken.

Europa verfügte zum Jahresende über 228 Tankstellen, davon 101 in Deutschland. Frankreich liegt mit 41 Tankstellen weiterhin an zweiter Stelle in Europa, gefolgt von Großbritannien mit 19, der Schweiz mit 12 und den Niederlanden mit 11 Tankstellen.

In Asien waren Ende 2021 insgesamt 363 Tankstellen in Betrieb: 159 in Japan und 95 in Korea. Die 105 erfassten chinesischen Tankstellen dienen fast ausschließlich zur Betankung von Bussen oder Lkw. Korea hat mit 36 neuen Tankstellen die meisten Inbetriebnahmen im Jahr 2021 verzeichnet und baut seine Infrastruktur für alle Brennstoffzellenfahrzeuge aus.

Von den 86 Tankstellen in Nordamerika befindet sich weiterhin der größte Teil mit 60 in Kalifornien. Im Jahr 2021 gingen dort 11 neue Tankstellen in Betrieb.