Volkswagen-Chef Diess: „Unsere E-Mobilitätsstrategie trägt Früchte“

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat im Februar bei der Betriebsversammlung am Standort Wolfsburg die Mitarbeiter über den Stand des Geschäfts informiert. Dabei räumte er anhaltende Probleme wegen zu wenig verfügbarer Computerchips ein, betonte insbesondere aber auch die erfolgreich fortschreitende Expansion im Bereich Elektromobilität.

„Unsere E-Mobilitätsstrategie trägt Früchte. Während einige unserer Wettbewerber jetzt erst auf E-Mobilität umschalten, liefern wir schon“, so Diess. „Wir sind in Europa die Nr. 1. Ein Viertel der E-Autos kommt aus dem VW-Konzern. Damit ist unser Marktanteil bei E-Autos höher als bei den Verbrennern. Das ist unser Ziel, wir wollen bei den Elektro-Fahrzeugen ja Weltmeister werden.“

In Zwickau würden jetzt sechs E-Modelle von Volkswagen, Audi und der Seat-Schwestermarke Cupra produziert. Das erste Werk sei damit schon zu 100 Prozent auf E-Autos umgestellt und voll augelastet. In Amerika sei Volkswagen mit den Elektrofahrzeugen die Nr. 2 hinter Tesla, vor lokalen Herstellern wie General Motors oder Ford. Und in China habe der Konzern im November und Dezember jeweils 15.000 E-Autos verkauft – genauso viele wie die chinesischen Start-ups. Man sei also auch in der Volksrepublik „stark“ bei E-Autos.

„Wir haben mittlerweile mehr als 20 E-Modelle im Markt und treffen damit den Geschmack unserer Kundinnen und Kunden. Und schon bald werden in Köln auch Ford-Fahrzeuge mit unserer Technik gebaut werden“, erklärte Diess. Der Taycan der Volkswagen-Tochter Porsche verkaufe sich schon besser als der 911er. Die Norweger hätten im Januar sogar mehr Taycan gekauft als Verbrenner aller Marken zusammen. Elektroautos machten in Norwegen bereits über 70 Prozent des Pkw-Absatzes aus.

Im März präsentiert VW den Elektro-Minibus ID.Buzz – „eine große Freude für mich“, sagte Diess. Er habe den original Bulli schon länger auf die Straße zurückbringen wollen. Er habe für dieses Projekt persönlich gekämpft, auch die Kollegen hätten sich sehr dafür angestrengt. Es sei ein Auto, das alles verkörpere, wofür die Marke Volkswagen stehe: „Leidenschaft, Emotionen, Verlässlichkeit, ein Lebensgefühl von Freiheit und Unabhängigkeit“. Dank E-Mobilität gelinge jetzt das Comeback – mit „völlig neuem Raumgefühl“. Der ID.Buzz sei außen kürzer als ein T7, innen aber „enorm groß“. Den Platz für den Verbrenner hätten jetzt die Fahrgäste. Der batteriebetriebene Minibus sei sicher einer der spannendsten Fahrzeuganläufe auf der Welt in diesem Jahr.

Weiter Chip-Mangel, aber E-Mobilität im Plan

Die Halbleiter seien die einzig große Herausforderung, die auch für Wolfsburg die größte Sorge sei. Hier habe man über die Jahreswende Fortschritte gemacht, berichtete Diess. Er rechnet auch in diesem Jahr nur mit einer leichten Entspannung bei der Chipkrise: „Die Versorgungssituation wird besser, aber auch in 2022 werden wir nicht alle Autos bauen können, die wir verkaufen könnten.“ Der Konzern sehe jedoch gerade für die zweite Jahreshälfte Chancen für weitere Produktionssteigerungen.

Der Hochlauf der E-Mobilität laufe trotz Herausforderungen weltweit weiter nach Plan. „Wir werden dieses Jahr mindestens doppelt so viele E-Autos verkaufen wie im letzten Jahr. In Emden und Hannover startet die E-Fahrzeugproduktion noch in diesem Jahr“, kündigte Diess an. „Wenn wir uns jetzt reinhängen, können wir Wolfsburg bis 2030 wettbewerbsfähig in der neuen Autowelt und damit zukunftssicher machen: Ein international wettbewerbsfähiger Standort mit der Trinity-Fabrik, einer effizienten Elektro-Produktion im heutigen Werk und einer Linie für die dann auslaufenden Verbrenner. Dann das modernste Entwicklungszentrum in Deutschland, neue Zukunftsfelder und eine effiziente Zentrale, die den Konzern weltweit steuert – so kann die Zukunft aussehen. So muss die Zukunft für Wolfsburg aussehen.“

„Wir haben schon früh auf E-Mobilität gesetzt und ernten jetzt die Früchte“, unterstrich Diess. Dazu gehöre die zukünftige Produktion von eigenen Akkus, sechs „Giga-Batteriefabriken“ entstünden allein in Europa. In Salzgitter begännen wahrscheinlich schon dieses Jahr die Bauarbeiten. „Vor uns liegen die spannendsten Jahre, die es in unserer Industrie bislang gab! Wolfsburg hat dabei eine wichtige Aufgabe“, so Diess abschließend.