Lucid baut 2022 weniger Elektroautos, Fabrik in Saudi-Arabien geplant

Das US-amerikanische Elektroauto-Startup Lucid hat zahlreiche Reservierungen für sein Erstlingswerk Air vorliegen, die bereits gestartete Produktion wird aber langsamer hochgefahren als geplant. Das Unternehmen blickt dennoch selbstbewusst in die Zukunft und kündigte ein neues Werk an. Lucid bekräftigte zudem die Arbeit an einem weiteren Modell, dieses kommt jedoch etwas später.

Die Limousine Air wird seit September 2021 in Serie gebaut und auch schon an Kunden in den USA übergeben. Lucid bewirbt neben dem Premiumerlebnis und der modernen Technologie in dem Oberklassewagen insbesondere dessen hocheffizienten Elektroantrieb mit der derzeit höchsten Reichweite. Von den bislang 400 produzierten Fahrzeugen wurden Unternehmensangaben nach mehr als 300 an Kunden übergeben, über 25.000 Reservierungen lägen vor.

Der Ausbau der Fabrik im US-Bundesstaat Arizona ist laut Lucid auf Kurs. Das Start-up hat aber wie die gesamte Autobranche mit den weltweiten Verwerfungen in den Lieferketten durch den Coronavirus zu kämpfen. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen und einem „anhaltenden Fokus auf Qualität“ hat das Unternehmen seinen Produktionsplan für dieses Jahr angepasst. Das Ziel sind nun 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge, im letzten November wurden noch 20.000 angepeilt.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir angesichts unserer Technologieführerschaft und der starken Nachfrage nach unseren Fahrzeugen die enormen Chancen nutzen können, die vor uns liegen“, sagte CEO und Technikchef Peter Rawlinson. Finanzchefin Sherry House erklärte, dass Lucid Ende 2021 über mehr als 6,2 Milliarden Dollar an Barmitteln verfügt habe. Man werde weiter investieren, darunter in Showrooms und Servicestandorte für die USA. 2022 sei zudem die Expansion nach Europa und in den Nahen Osten geplant, später außerdem in die Region Asien-Pazifik.

Lucid hat im Februar auch seine erste internationale Produktionsstätte angekündigt, die in Saudi-Arabien hochgezogen wird. Saudi-Arabien ist an dem Start-up beteiligt, der Staatsfonds PIF investierte 2018 über eine Milliarden Dollar. Die Fabrik in dem Königreich soll 2025 den Betrieb aufnehmen und bis zu 150.000 Elektroautos pro Jahr herstellen – zunächst nur für den lokalen, mit der Zeit dann auch für den internationalen Markt. Die Kapazität des Stammwerks in Arizona soll im nächsten Schritt auf 365.000 Fahrzeug pro Jahr steigen.

Neben dem Air will Lucid ab 2024 das Luxus-SUV Gravity bauen, das ebenfalls sehr effizient sein soll. Eigentlich sollte der Gravity schon von 2023 an produziert werden. Was für Modelle danach kommen, ist noch nicht bekannt. Rawlinson will nicht nur teure Elektroautos verkaufen, Stromer für den Massenmarkt sieht er derzeit aber eher als Produkt für andere Marken. Diesen könnte er in Zukunft die Technik von Lucid durch Lizenzvereinbarungen zugänglich machen.