EnBW nimmt Ladepark für E-Autos und Gespanne bei Petersberg an der A9 in Betrieb

Die EnBW hat bei Petersberg an der A9 einen „Großladepark“ für Elektroautos und Gespanne in Betrieb genommen. „Wer auf dem Weg zwischen Berlin und München entlang der A9 sein E-Auto schnell laden möchte, der kann das ab sofort tun: Letzte Woche haben wir einen Schnellladepark in Eisenberg bei Petersberg, rund 70 Kilometer südlich von Leipzig, ans Netz genommen“, verkündet E-Mobilitäts-Chef Timo Sillober.

Der neue Standort bietet zwölf Schnellladepunkte, an denen E-Autos mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt laden können. Je nach Modell lässt sich damit in einer Pause von zwanzig Minuten eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern nachladen. „Wie alle großen Standorte ist auch Petersberg mit einer Photovoltaikanlage überdacht. Das schützt die Nutzer*innen einerseits vor Witterung, gleichzeitig können wir so einen Teil der Energie zum Betreiben des Ladeparks direkt vor Ort gewinnen“, so Sillober.

Durch die Möglichkeit, quer zu parken und dabei zu laden, können auch E-Gespanne am Petersberger EnBW-Schnellladestandort Energie ziehen. Bei Bedarf kann die Kapazität der Strom-Tankstelle auf 24 Schnellladepunkte erhöht werden. Wie an allen Standorten der EnBW laden E-Autos auch in Petersberg 100 Prozent Ökostrom, betont der Konzern.

Die EnBW ist eigenen Angaben nach Betreiberin des größten Schnellladenetzes in Deutschland. „Wir bauen unsere Schnellladeinfrastruktur bedarfsgerecht aus, damit E-Autofahrer*innen im Alltag bequem laden können – unabhängig davon, ob sie auf der Fernstrecke unterwegs sind, in der Innenstadt oder zum Supermarkt. Unser Ziel ist daher die weitere Verdichtung unseres Schnellladenetzes“, sagt Sillober. Bis 2025 wolle man 2500 Schnellladestandorte betreiben. „Dann haben wir so viele Standorte wie die großen Mineralölfirmen je Tankstellen – das ist ein weiterer starker Meilenstein für die EnBW und die Mobilitätswende.“ Dafür investiere die EnBW jedes Jahr 100 Millionen Euro.