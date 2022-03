Fisker-Chef: Europa ist entscheidend für Erfolg des Start-ups

Das US-Startup Fisker Inc. hat kürzlich die Serienversion seines Erstlingswerks in Europa präsentiert. Das batteriebetriebene SUV Ocean wird in Österreich vom Autozulieferer und -auftragsfertiger Magna gebaut. Gründer und Chef Henrik Fisker erhofft sich viel vom europäischen Markt, der neben den USA ab diesem Jahr bedient werden soll.

Fisker sagte gegenüber Autocar, dass Europa für das Elektroauto und den Erfolg des Unternehmens „entscheidend“ sein werde. Er geht davon aus, dass bis zu 50 Prozent des Gesamtvolumens in der Region verkauft werden. Das Start-up hofft, in den nächsten zwei bis drei Jahren rund 60.000 Fahrzeuge in Europa verkaufen zu können.

„Ich denke, 60.000 wären ein großer Erfolg“, sagte Fisker. Das größte Interesse gebe es derzeit in Dänemark, Großbritannien und Norwegen. „Wir müssen in die Mitte Europas vordringen und wirklich anfangen, für Aufsehen zu sorgen und das Fahrzeug dort bekannt zu machen“, erklärte der CEO. Dazu habe das Unternehmen ein Marketing-/Vertriebsteam in München aufgebaut.

Fisker glaubt, dass der Ocean mit seiner Reichweite, Größe und seinem Preis europäische Kunden überzeugen wird. Das Modell fährt je nach Ausführung bis 630 Kilometer pro Ladung gemäß der hiesigen WLTP-Norm. Die Preise beginnen in Deutschland bei 41.560 Euro für 440 Kilometer Reichweite und Frontantrieb mit 205 kW (279 PS). Das Topmodell mit der größten Reichweite und zwei Elektromotoren für Allradantrieb mit 410 kW (558 PS) kostet ab 69.950 Euro.

Fisker findet, dass sich das Elektroauto in Europa bisher nur langsam durchsetzt und sieht den Grund dafür in den ländlicheren Regionen. Menschen, die dort leben, müssten in große Städte oder zu anderen Orten fahren und bräuchten dafür „die Freiheit der Reichweite“. Der als Autodesigner bekannt gewordene Unternehmer erwartet, dass der Ocean sich mit der Form eines „echten“ SUV, aber auch Sportlichkeit von den Produkten der Wettbewerber abhebt. Er habe „dieses luxuriöse und sportliche Gefühl, ist aber trotzdem sehr praktisch.“

Fisker geht außerdem davon aus, dass der Einstiegspreis des Ocean mehr Kunden auf die Marke aufmerksam machen wird, und dass das Fahrzeugpaket ihm einen Vorteil verschafft. „Wenn ich mir anschaue, wie das Segment wächst, sehe ich, dass es hauptsächlich im teuren Segment wächst“, sagte der 58-Jährige. „Ich denke, wir befinden uns in einem Preissegment, in dem wir eine Menge Marktchancen haben, da es dort nicht viele gut aussehende Autos gibt.“

Sein Ziel sei es gewesen, so Fisker, drei oder vier Eigenschaften zu bieten, die sonst niemand in dieser Klasse hat. Der Ocean habe die größte Reichweite in seiner Preisklasse, einen drehbaren 17,1-Zoll-Bildschirm, ein Solardach (bei den hochpreisigeren Versionen) und für die, die an Leistung interessiert sind, Torque Vectoring. Letzteres ist die aktive Antriebsmoment-Verteilung auf die einzelnen Räder.

Zuletzt lagen für den Ocean laut Fisker rund 33.000 Reservierungen vor. Als Konkurrenz sieht er weniger US-Elektroautobauer Tesla, sondern traditionelle Hersteller wie BMW, Mercedes-Benz oder Toyota. „Als wir sie fragten, ob sie schon einmal ein Elektroauto besessen haben, hatten 70 Prozent der Leute noch nie eines“, so der Firmenchef. In der Regel seien es Leute, die ein Auto zwischen umgerechnet circa 36.000 und 60.000 Euro fahren – „und das kann jeder sein“. Da Fisker eine neue Technologie anbiete und eine neue Marke sei, kämen die Kunden von überall her.