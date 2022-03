Northvolt baut sein dritte Batterie-Großfabrik in Schleswig-Holstein

Das schwedische Start-up Northvolt will in der Stadt Heide in Schleswig-Holstein, rund anderthalb Stunden von Hamburg entfernt, Batteriezellen für Elektroautos herstellen. Geplant ist eine „Gigafactory“ mit einer Kapazität von insgesamt 60 Gigawattstunden (GWh), berichtet das Handelsblatt. Für Northvolt ist es die zweite eigene Fabrik in dieser Größenordnung außerhalb der Heimat. Parallel zu der Akkuproduktion soll eine Recycling-Anlage entstehen.

„Für uns war klar, dass der Fokus nach Deutschland geht, weil wir hier sehr viele Kunden, eine hohe Nachfrage und Ingenieurstalent haben“, erklärte Northvolt-CEO Peter Carlsson im Gespräch mit dem Handelsblatt. In Heide habe man zudem eine sehr gute Anbindung an die norddeutschen und dänischen Offshore-Windparks sowie die Nordlink-Stromverbindung zu Norwegen. Mit unter anderem Volkswagen, BMW und Volvo hat das Unternehmen bereits Abnahmeverträge. Carlsson hofft auf Mercedes-Benz als weiteren Kunden aus der Autobranche.

Der Northvolt-CEO sieht eine ungebrochen starke Nachfrage nach Elektroautos. Deswegen wollen die Schweden jetzt auch um die vier Milliarden Euro in ihre neue Fabrik in Deutschland investieren. Sie erhalten dabei laut dem Bericht finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung – in welcher Höhe, steht noch nicht fest. Unabhängig von der Förderung will Northvolt für das Projekt in Heide noch eine Finanzierungsrunde durchführen. Ab 2025 sollen Elektroauto-Akkus in Schleswig-Holstein vom Band laufen.

Seit der Gründung 2016 hat Carlsson, ein ehemaliger Tesla-Manager, mit Northvolt sechs Milliarden US-Dollar eingesammelt. Dafür sind mittlerweile Batteriekapazitäten in Europa von insgesamt 170 GWh im Aufbau. Erst im Februar hatte das Start-up Pläne für eine gemeinsame Batteriefabrik in Göteborg mit Volvo veröffentlicht. In Schweden plant Northvolt außerdem eine 100-GWh-Fabrik für Kathodenmaterial. Die nächste Batterieproduktion dürfte in Nordamerika entstehen. Man schaue sich in den USA derzeit um, sagte Carlsson dem Handelsblatt.

Northvolt hat bisher Aufträge im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar von Kunden erhalten. Neben Volvo arbeitet das Unternehmen besonders eng mit Volkswagen zusammen, der deutsche Autokonzern ist mit rund 20 Prozent an dem Start-up beteiligt.